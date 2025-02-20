Çin’den ABD’yle Ekonomik İlişkiler İçin Diyalog Çağrısı

Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin’den ithal ürünlere uyguladığı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin, ikili ticaret ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların tek taraflı adımlar yerine diyaloğa dayalı olarak çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, yeni atanan ABD’li mevkidaşı Howard Lutnick’e yazdığı mektupta, Çin’in ABD’nin tek taraflı tarife adımlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Vang, “Tek taraflı tarife artışları normal ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor. Sorunları eşit temelde diyalog ve müzakere ile çözmeyi umuyoruz,” ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Güçlü Ticari İlişkilerin Önemi

Vang, dünya genelinde en büyük iki ekonomiye sahip olan ABD ve Çin arasındaki güçlü ticari ilişkilerin, her iki ülkenin büyümesine ve küresel ekonominin istikrarına büyük katkı sağladığını vurguladı. “Ekonomik ve ticari ilişkiler, ABD ile Çin arasındaki bağların önemli bir boyutudur. Çin, Çin, diy diyaloaloğu artırmak, farklılıkları yönetmek ve karşılıklı saygı ile barış içinde bir arada yaşama temeldi işbirliğini geliştirmek için ABD ile çalışmaya hazır,” dedi.

ABD’nin fentanil ihracatını ek gümrük tarifesine gerekçe göstermesine eleştirilerde bulunan Vang, Pekin ve Washington'un fentanilin kontrolü konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini hatırlattı.

Trump Dönemi Tarife Artışları

Bir zamanlar ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1 Şubat'ta alınan karar ile, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalat için yüzde 25, Çin’den yapılan ithalat için ise yüzde 10 ek gümrük vergisi dayatılmıştı. Beyaz Saray açıklamasında, bu artışın sebepleri arasında, Çinli yetkililerin sentetik afyon olan fentanil ile öncü kimyasalların ABD’ye akışını kontrol etmedeki başarısızlıkları gösterildi.

Ayrıca, Çin hükümetinin, Trump’ın tarife artışına karşı 4 Şubat’ta açıkladığı önlemler doğrultusunda, ABD’den gelen ürünlere de ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. Bu önlemler; ham petrol, tarım ekipmanları ve yüksek emisyonlu araçlar gibi ürünlere yönelikti.

Son olarak, ABD’nin Google şirketine yönelik antitekel soruşturması başlatması ve diğer bazı işletmelerin Çin’e yönelik ayrımcı uygulamaları sebebiyle, güvenilmez varlık listesine alınması dikkat çekti.