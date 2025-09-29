Çin Uyardı: Antimon ve Kritik Minerallerin Kaçırılmasına Karşı Operasyon

Devlet Güvenliği Bakanlığı, WeChat açıklamasında antimon gibi kritik minerallerin kaçırılmasına yönelik iki vakayı ve 8 gözaltıyı açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:07
Devlet Güvenliği Bakanlığı, yabancı ülkelerin ihracat kontrolü uygulanan bazı kritik mineralleri Çin'den kaçırma girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, açıklamayı WeChat hesabı üzerinden paylaştı ve eylemlerin ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

İki kaçakçılık vakası ve gözaltılar

Bakanlık, bazı yabancı gizli servislerin Çin'deki suç şebekeleriyle işbirliği yaptığı iddiasına ilişkin iki antimon kaçakçılığı vakasıyla ilgili detaylar verdi. İlk vakada, bir ailenin 3 üyesinin yüksek saflıktaki antimon külçelerini yurt dışına çıkarma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Şebekenin yurt dışında yaşayan liderinin, Çin'de kurduğu paravan şirket aracılığıyla yerel bir üreticiyi finanse ettiği ve burada üretilen antimonun oğlu ve kardeşi aracılığıyla yurt dışına kaçırılarak üçüncü bir ülkede teslim edildiği kaydedildi.

Diğer vakada, yurt dışına satılacak ve yasal bildirimi yapılmış hurda yüküne gizlenmiş antimon külçelerinin kaçırıldığı bildirildi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak antimon ele geçirildi. İki vakada toplam 8 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen kaçak antimona el konuldu.

Nedenler ve rezerv güvenliği riski

Bakanlık, ihracat kontrolleri, madencilik politikaları ve cevher kalitesindeki düşüş nedeniyle uluslararası fiyatların yükseldiğini ve iç pazar ile küresel pazar arasındaki fiyat farkını fırsat bilen bazı kişilerin kara geçme amacıyla yasa dışı yollara saptığını belirtti. Bu tür eylemlerin ülkenin rezerv güvenliğine doğrudan risk oluşturduğu vurgulandı.

Aralık 2024 kısıtlamaları ve antimonun önemi

Çin, ABD'nin çip sektörüne yönelik kısıtlamalarına karşılık Aralık 2024'te küresel arzının büyük bölümünü sağladığı galyum, germanyum ve antimon gibi kritik minerallerin ABD'ye ihracatına kısıtlama getirmişti. Antimon, yüksek performanslı silah sistemleri ve savunma sanayi donanımlarının üretiminde yaygın olarak kullanılan kritik bir mineral olarak biliniyor.

