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Çin Uzaya 5 Uydu Fırlattı: Licien-1 Roketinin Başarılı Görevi

Çin, Licien-1 roketiyle 5 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Roket, önemli bir taşıma görevini daha başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:30
Çin Uzaya 5 Uydu Fırlattı: Licien-1 Roketinin Başarılı Görevi

Çin Yeni Roketiyle Uzaya 5 Uydu Fırlattı

Çin, yeni nesil katı yakıtlı **Licien-1** roketinin güncellenmiş modeli ile uzaya tam 5 uydu fırlattı. Uluslararası haber ajansı **Xinhua**'nın aktardığı bilgilere göre, bu uydu grubunun içinde dikkat çeken uydular yer alıyor; bunlar arasında **Jilin-1 SAR 01A** ve **Yunyao-1 21-22** gibi önemli parçalar mevcut.

Fırlatma Detayları

5 uydu, **Licien-1 Y4** roketi ile birlikte, Çin'in kuzeybatısında bulunan **Ciuçüen Uydu Merkezi**'nden başarıyla fırlatıldı. Söz konusu fırlatma, Licien-1 roketleri ile gerçekleştirilmiş olan dördüncü taşıma görevi olma özelliğini taşıyor.

Licien-1 Roketi Hakkında

**Çin Bilimler Akademisi** (CAS) bünyesindeki **Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi** tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, tamamen katı yakıtla çalışıyor ve Alçak Yer Yörüngesi ile Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton arasında yük taşıma kapasitesine sahip. Bu roket, uzay görevlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

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