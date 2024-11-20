Çin ve Arjantin Liderleri G20 Zirvesi'nde Tarihi Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Çin ve Arjantin G20 Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki lider, ikili ilişkileri ve ekonomik işbirliğini değerlendirdi.

Geleneksel Dostluk Vurgusu

Şi, toplantıda yaptığı konuşmada, Çin'in Arjantin ile geleneksel dostluğuna büyük önem verdiğini belirtti. Arjantin'in kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu bulması için reformlarına destek verdiklerini ifade etti.

Ekonomi ve Ticaret Alanındaki Fırsatlar

Çin lideri, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret yapılarının yüksek düzeyde tamamlayıcı olduğunu ve işbirliği olanaklarının geniş olduğuna dikkat çekerek, Arjantin'i Çin pazarından daha fazla faydalanmaya çağırdı.

Kuşak ve Yol Girişimi ile İşbirliği

Şi, ayrıca Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde enerji, madencilik, altyapı, tarım ve bilimsel inovasyon gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Finansal İşbirliği ve Destek

Çin'in bu süreçte Arjantin'in ekonomik ve finansal istikrarını korumasına yardımcı olacağını vurgulayan Şi, Arjantin ile sürdürülecek finansal işbirliğinin önemine değindi.

Arjantin'in Teşekkürü

Arjantin Devlet Başkanı Milei de bu görüşmede, Çin’e, ülkesinin iç ekonomik ve finansal istikrara kavuşmasında verdiği destek için teşekkür etti. Milei, Çin ile ekonomi, ticaret, finans, enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini geliştirmek ve daha fazla Çinli şirketin Arjantin’e yatırım yapmasını sağlamak istediklerini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.