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Çin ve Endonezya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Şi Cinping ve Joko Widodo, telefon görüşmesinde işbirliklerini güçlendireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:11
Çin ve Endonezya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Çin ve Endonezya Liderleri Telefon Görüşmesi Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, 20 Ekim'de görev süresi sona erecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, işbirliklerini daha da güçlendirme kararı aldı.

Kuşak ve Yol İşbirliği

Şi, görüşmede, Endonezya ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin geliştirilmesi, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu projesinin sürdürülebilir işleyişinin sağlanması ve iki halkın yararına yeni iş birlikleri oluşturmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Geçmişteki İlişkiler ve Gelecek Vizyonu

Widodo'nun 10 yıllık görev süresi boyunca Çin'i 8 kez ziyaret ettiğini ve iki liderin toplamda 12 kez bir araya geldiğini hatırlatan Şi, bu dönemin "ortak geleceği paylaşan bir topluluk" oluşturma yönünde önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Bandung Ruhu ve Küresel Güney İşbirliği

Şi, Endonezya'nın Bandung şehrinde 1955'te düzenlenen Bağlantısızlar Konferansına atıfta bulunarak, konferansın gelecek yıl 70. yılını kutlayacağını ifade etti. Çin, "Bandung ruhunu" daha ileriye taşımak ve gelişmekte olan ülkelerle dayanışmayı güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Dostane İlişkilerin Sürdürülebilirliği

Widodo ise, son 10 yılda Çin lideri ile derin bir dostluk kurduklarını belirtilerek, ilişkilerin yeni hükümet altında da devam edeceğine inandığını dile getirdi. Ayrıca, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demir Yolu projesinin iki ülke arasındaki işbirliğinin bir simgesi olduğunu sözlerine ekledi.

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