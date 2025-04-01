Çin ve Hindistan Liderlerinden Diplomatik İlişkilerin 75. Yıl Kutlaması

Diplomatik İlişkilerin 75. Yıldönümü Kutlandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları paylaştı.

Şi Cinping'den Vurgular

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, mesajında, Çin ve Hindistan'ın iki eski medeniyet ve büyük gelişmekte olan ülkeler olarak "Küresel Güney"in önemli üyeleri olduğunu belirtti. Her iki tarafın ilişkileri stratejik bir zaviyeden ve uzun vadeli perspektiften görmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişimi, iki ülkenin karşılıklı kazanç ortağı olmasının ve 'ejderha ile filin tangosunu' hayata geçirmesinin doğru seçim olduğunu kanıtlamıştır" ifadesini kullandı.

Şi, barış içinde bir arada yaşama, karşılıklı fayda, karşılıklı güven ve ortak kalkınmanın ilişkilere yön veren ilkeler olması gerektiğini kaydetti. Bu iki büyük komşu ülkenin, birlikte çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Murmu’nun Açıklamaları

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu, Hindistan ve Çin'in birlikte dünya nüfusunun üçte birini oluşturduğunu vurgulayarak, istikrarlı, öngörülebilir ve dostane ilişkilerin hem iki ülkeye hem de dünyaya fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Diğer Liderlerden Mesajlar

Bunun yanı sıra, diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıl dönümü dolayısıyla Çin Başbakanı Li Çiang ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi de karşılıklı tebrik mesajları paylaştı.

Çin-Hindistan Anlaşmazlığı ve Çözüm Adımları

Çin ile Hindistan arasında, Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmanın ardından yapılan müzakereler, geçen yıl anlaşma ile sonuçlanmıştı. Taraflar, 22 Ekim 2024 tarihinde, geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024 tarihinde Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti. Toplantının ardından, 19 Aralık 2024 tarihinde Pekin'de yapılan Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısında, sınır bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik bir mutabakata varıldı.

Özetle, Çin ile Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik belirsiz sınır hattı, hem egemenlik tartışmalarına yol açmakta hem de sık sık karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. Ancak liderlerin yakınlaşması, her iki ülkenin güvenli ve istikrarlı bir gelecek için birlikte çalışma isteğini göstermektedir.