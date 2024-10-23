Çin ve Hindistan Liderlerinin Tarihi Görüşmesi

Çin ve Hindistan Liderleri Kazan'da Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sınır ihtilaflarının yarattığı gerginliğin ardından ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşme, Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi çerçevesinde yapıldı.

Tarihî Bir Adım

Modi'nin 2019'daki Çin ziyareti sonrası ilk kez bir araya gelen liderler, 2020'deki sınır çatışmalarından bu yana diyalog eksikliğinden duydukları kaygıyı dile getirdi. Şi, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye ve farklılıkların yönetilmesine vurgu yaparak, "Çin ve Hindistan, gelişme çabalarını desteklemelidir," dedi.

Hindistan'ın Dünyaya Açılan Kapısı

Başbakan Modi, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Hindistan-Çin ilişkileri, iki ülke için büyük öneme sahip. Karşılıklı güven ve saygı, ilişkilerimizin temelini oluşturacak," ifadelerini kullandı. Ayrıca, iki liderin, sınır anlaşmazlıklarının çözümünde işbirliği yapma konusundaki niyetlerinde mutabık kaldığı bildirildi.

Sınır İhtilafı ve Askeri Gerginlik

Himalayalar'da, 3,500 kilometrelik belirsiz sınır hattı, taraflar arasında sürekli bir egemenlik mücadelesine neden olmaktadır. Çin, Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletinde, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı bölgede hak iddiasında bulunurken, Hindistan ise Aksay Çin Platoları üzerinde hukuki taleplerde bulunmaktadır.

2020 yılında gerçekleşen Galwan Vadisi'ndeki çatışmada 20 Hint askeri ve 4 Çin askeri hayatını kaybetti. Bu olay sonrası iki ülkenin askerleri bölgede teyakkuz halinde bulunmakta ve bu da gerginliği arttırmaktadır. Askeri anlaşmazlıkların çözümü için yürütülen müzakerelerin bu süreçte önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Gelecek İçin Umut Verici Bir Adım

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, iki liderin istikrarlı ve dostane ilişkilerin bölgesel barış için hayati önem taşıdığını belirttikleri vurgulandı. 22 Ekim'de karşılıklı devriye faaliyetleri düzenlenmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığı bildirildi. İki ülkenin, Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla diyalog mekanizmalarını kullanarak, ilişkilerini geliştirme yönünde adım atacakları kaydedildi.