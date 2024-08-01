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Çin ve Hindistan Sınır İhtilafında Barış İstiyor

Çin ve Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesinde barış ve güvenlik için anlaşmaya vardı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:14
Çin ve Hindistan Sınır İhtilafında Barış İstiyor

Çin ve Hindistan Sınır Sorununda Anlaşmaya Vardı

Çin ve Hindistan heyetleri, ihtilaflı sınır bölgesinde barışın sağlanması için mutabık kaldı. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) bildirdiğine göre, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları'nın temsilcileri, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Sınır Anlaşmazlıkları Üzerine Görüşmeler

Toplantıda taraflar, sınır sorunlarının çözümü için bir dizi fikir birliğine vardılar. İki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde daha önce yapılan görüşmelerde elde edilen noktaların uygulanmasına yönelik çabaların artırılması gerektiği vurgulandı.

Taraflar, bölgedeki sorunlara odaklanma, karşılıklı endişeleri dikkate alma ve kabul edilebilir çözümler bulma konusundaki taahhütlerini yinelediler. Bunun yanı sıra, diplomatik ve askeri iletişimi sürdürme konusunda kararlılık sergilediler.

Çin-Hindistan Sınırında Gerginlik

Himalaya Dağları'nın çevrelediği 3 bin 500 kilometrelik belirsiz sınır hattı, iki ülke arasında egemenlik sorunlarına yol açıyor. Pekin yönetimi, "Güney Tibet" adını verdiği Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik alan üzerinde hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin bölgesinin 38 bin kilometrekarelik kısmının işgal altında olduğunu savunuyor.

Bu iki ülke arasındaki sınır ihtilafı 1962 yılındaki savaşın da temel sebeplerinden biri olmuştu. Bu nedenle sınırda zaman zaman gerginlikler yaşanmakta.

Geçmişteki Görüşmeler ve İfadeler

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile Laos'ta bir araya gelerek, sınır sorununu masaya yatırmıştı. Jaishankar, "Fiili Kontrol Hattına" ve daha önceki sınır anlaşmalarına sadık kalınması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca, "İlişkilerimizi istikrara kavuşturmak her iki tarafın da çıkarınadır" argümanını ortaya koymuştu. Jaishankar, bu sorunların acil bir şekilde çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

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