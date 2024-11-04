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Çin ve Japonya Liderleri Görüşmesi İçin Hazırlık Yapıyor

Şi Cinping ve İşiba Şigeru, APEC ve G20 zirveleri kapsamında ilk buluşmalarına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:18
Çin ve Japonya Liderleri Görüşmesi İçin Hazırlık Yapıyor

Çin ve Japonya Liderleri Görüşme Hazırlığında

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, bu ay Güney Amerika'da düzenlenecek iki uluslararası zirveden biri çerçevesinde bir araya gelmek için hazırlıklar yapıyor.

Diplomatik Görüşmeler

Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, Pekin'i ziyaret eden Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü. Bu görüşmede, Şi Cinping ile İşiba'nın ikili bir görüşme gerçekleştirmesi için hazırlıklar ele alındı.

Olası Görüşme Tarihleri

İki liderin planlanan görüşmesi, 15-16 Kasım tarihlerinde Peru'da düzenlenecek APEC Zirvesi veya 18-19 Kasım'da Brezilya'da yapılacak G20 Zirvesi sırasında gerçekleşebilir. Japon kaynakları, bu görüşmenin Peru'da olmasının daha muhtemel olduğunu belirtiyor. Ancak, taraflar henüz resmi bir onay vermiş değil.

Tarihi Buluşma

Bu görüşme, İşiba ile Şi arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak. Japonya'da 1 Ekim'de göreve başlayan İşiba, daha önce 10 Ekim'de Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleştirilen ASEAN Zirvesi marjında Çinli mevkidaşı Li Çiang ile bir araya gelmişti.

İki başbakan, bu ilk görüşmelerinde, Çin ve Japonya arasındaki ilişkilerin "karşılıklı fayda sağlaması" ve "istikrar kazanması" üzerine mutabakat sağladıklarını belirtmişti.

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