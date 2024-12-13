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Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları, Bölgesel Güvenlik İçin Stratejik Diyalog Kurdu

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü. İki ülke, uluslararası güvenlik ve işbirliği konularında stratejik iletişimi güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:46
Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları, Bölgesel Güvenlik İçin Stratejik Diyalog Kurdu

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Mısırlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Pekin'de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, iki ülkenin Çin-Mısır Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu çerçevesinde yapıldı.

Bölgesel Barış için İşbirliği Vurgusu

Toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda, Vang, uluslararası ve bölgesel durumu değerlendirdi. Gazze'deki saldırıların devam ettiğini, Suriye'deki durumun ani değişimleri ve diğer küresel sorunların bir araya geldiğini ifade etti. Vang, Çin ve Mısır'ın 'Küresel Güney''in önemli aktörleri olduğunu belirterek, bu bağlamda stratejik iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Önemli Stratejik İşbirlikleri

Mısırlı Bakan Abdulati ise, Çin'in uluslararası düzeyde adalet sağlama çabalarını takdir ettiklerini belirterek, küresel yönetimi geliştirmek ve uluslararası düzenin daha adil hale gelmesi için işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. İki taraf, Mısır'ın geçen yıl katıldığı BRICS Topluluğu'nun işbirliğini derinleştirerek bu mekanizmayı Küresel Güney ülkeleri için en önemli platform haline getireceklerini ifade etti.

Orta Doğu Krizleri ve Gelecek

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Vang Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi. Vang, Gazze krizinin patlak vermesiyle birlikte bölgede yeni krizlerin ortaya çıktığına dikkat çekti. Ayrıca, İsrail ile Filistin, Lübnan ve İran arasındaki gerilimlerin arttığını ve Suriye'deki durumun da krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Vang, Orta Doğu'daki çatışmaların uluslararası barışı olumsuz etkilediğini belirterek, uluslararası toplumun bölgenin geleceği hakkında ciddi düşünmesi gerektiğini vurguladı. En öncelikli hedefin Gazze başta olmak üzere çatışma bölgelerinde ateşkes sağlamak ve insani krizi hafifletmek olduğunu belirtti. Krizden çıkış için siyasi çözümler ve taraflar arasında diyalog ile müzakerelerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

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