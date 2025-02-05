Çin ve Pakistan Liderleri Arasında Özelleşmiş İşbirliği Görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi ve Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Pekin'de Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, iki liderin toplantısı Pekin’de gerçekleştirildi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliğinin Güçlenmesi

Görüşmede, Şi, son yıllarda iki ülke arasında üst düzey temasların sıklaştığını ve siyasi güvenin güçlendiğini ifade etti. Ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yer alan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) inşası ile birlikte çeşitli alanlarda işbirliği konusunda kaydedilen ilerlemelere de değindi.

Ortak Gelecek Vurgusu

Şi, Çin’in iki ülkenin karşılıklı modernleşmesine katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, ortak geleceği paylaşan Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmaya ve iki ülke halkına daha fazla fayda sunmanın yanı sıra bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya istekli olduklarını vurguladı.

Pakistan'ın İlişkilerine Olan Bağlılığı

Cumhurbaşkanı Zerdari ise, Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına olan destekleri için Çin'e teşekkür etti. Zerdari, Pakistan'ın, Çin'in her koşulda iyi dostu ve ortağı olma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Önemli Anlaşmalar İmzalandı

Görüşmenin ardından, iki ülke arasında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, ticaret, bilim ve teknoloji, radyo ve televizyon alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı. Zerdari, ayrıca Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile de bir görüşme gerçekleştirdi.