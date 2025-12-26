Çine'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi: Katılım Belgeleri Verildi

Çine'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi'ni Tamamlayan Anne Adaylarına Katılım Belgeleri

Aydın’ın Çine ilçesinde, Gebe Okulu ve Bebek Akademisi kapsamındaki eğitimlerle anne adayları hem sağlıklı bir gebelik sürecine hem de doğum sonrası bebek bakımına eksiksiz hazırlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara düzenlenen törenle katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim içeriği ve kapsamı

Çine Devlet Hastanesi bünyesinde devam eden programlar; gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, beslenme, gebelik izlemleri ve sık karşılaşılan sorunlar gibi temel konuları kapsıyor. Katılımcılar ayrıca doğum eyleminin belirtileri, doğum çantası hazırlama, normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, lohusalık dönemi yönetimi ve yeni doğanın değerlendirilmesi ile bakımı hakkında bilgi ediniyor.

Program kapsamında yeni doğana uygulanan taramalar, aşı ve ilaç bilgileri ile beslenme eğitimleri de veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan anne adaylarına ayrıca katılım belgeleri teslim edildi.

Çine Devlet Hastanesi'nin açıklaması

Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz bünyesinde yürütülen Gebe Okulu eğitim programını başarıyla tamamlayan anne adaylarımıza, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere yönelik eğitimlere katılımlarından dolayı katılım belgeleri takdim edilmiştir. Program kapsamında anne adaylarının bilinçlendirilmesi, sağlıklı bir gebelik sürecinin desteklenmesi ve doğuma hazırlıklarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm anne adaylarımızı tebrik eder, programın yürütülmesinde emeği geçen ebelerimize özverili katkılarından dolayı teşekkür ederiz".

Hastane yetkilileri, yeni gruplarla süren eğitimlerin devam edeceğini ve programın anne adaylarının bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçladığını vurguladı.

