DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

Çine'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi: Katılım Belgeleri Verildi

Çine Devlet Hastanesi'nde tamamlanan Gebe Okulu ve Bebek Akademisi eğitimlerini bitiren anne adaylarına düzenlenen törende katılım belgeleri takdim edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:11
Çine'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi: Katılım Belgeleri Verildi

Çine'de Gebe Okulu ve Bebek Akademisi'ni Tamamlayan Anne Adaylarına Katılım Belgeleri

Aydın’ın Çine ilçesinde, Gebe Okulu ve Bebek Akademisi kapsamındaki eğitimlerle anne adayları hem sağlıklı bir gebelik sürecine hem de doğum sonrası bebek bakımına eksiksiz hazırlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara düzenlenen törenle katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitim içeriği ve kapsamı

Çine Devlet Hastanesi bünyesinde devam eden programlar; gebelik sürecinde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, beslenme, gebelik izlemleri ve sık karşılaşılan sorunlar gibi temel konuları kapsıyor. Katılımcılar ayrıca doğum eyleminin belirtileri, doğum çantası hazırlama, normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, lohusalık dönemi yönetimi ve yeni doğanın değerlendirilmesi ile bakımı hakkında bilgi ediniyor.

Program kapsamında yeni doğana uygulanan taramalar, aşı ve ilaç bilgileri ile beslenme eğitimleri de veriliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan anne adaylarına ayrıca katılım belgeleri teslim edildi.

Çine Devlet Hastanesi'nin açıklaması

Çine Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurumumuz bünyesinde yürütülen Gebe Okulu eğitim programını başarıyla tamamlayan anne adaylarımıza, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere yönelik eğitimlere katılımlarından dolayı katılım belgeleri takdim edilmiştir. Program kapsamında anne adaylarının bilinçlendirilmesi, sağlıklı bir gebelik sürecinin desteklenmesi ve doğuma hazırlıklarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm anne adaylarımızı tebrik eder, programın yürütülmesinde emeği geçen ebelerimize özverili katkılarından dolayı teşekkür ederiz".

Hastane yetkilileri, yeni gruplarla süren eğitimlerin devam edeceğini ve programın anne adaylarının bilgi düzeyini yükseltmeyi amaçladığını vurguladı.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ANNE ADAYLARI, GEBE OKULU VE BEBEK AKADEMİSİ'NDE VERİLEN KAPSAMLI...

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ANNE ADAYLARI, GEBE OKULU VE BEBEK AKADEMİSİ'NDE VERİLEN KAPSAMLI EĞİTİMLERLE HEM SAĞLIKLI BİR GEBELİK SÜRECİNE HEM DE DOĞUM SONRASI BEBEK BAKIMINA EKSİKSİZ HAZIRLANIRKEN, DÜZENLENEN TÖRENLE KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ANNE ADAYLARI, GEBE OKULU VE BEBEK AKADEMİSİ'NDE VERİLEN KAPSAMLI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Şeb-i Arus: Mevlânâ'nın 752. Vuslat Yıldönümü Anıldı
2
Çerçioğlu, Çocukları 'Müzisyenler Çetesi' ile Tiyatroya Buluşturdu
3
Çolakbayrakdar: "Meslek Sahibi Olmak, Güçlü Bir Geleceğin Anahtarıdır" — Arif Molu Lisesi Ziyareti
4
Elazığ’da Burun Estetiğinde Şaşırtan Olay: Rinolit (Burun Taşı) Çıkarıldı
5
Turgut Özal Tıp Merkezi: Sağlık Turizminde Dünya Çapında Merkez Olma Hedefi
6
Karacasu'da veda yemeği: Savcı Ali Osman Tan ve Mal Müdürü Zekayi Amaç'a plaket

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı