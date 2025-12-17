Çine'den 75 Kişilik 2. Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Merkez Çarşı Camii'nde duygulu uğurlama töreni

Aydın'ın Çine ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 Umre Organizasyonu kapsamında oluşturulan 75 kişilik 2. umre kafilesi, Merkez Çarşı Camii önünde düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Çine Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Vekili Tufan Sever, İlçe Vaizi Kamil Kebap, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Manevi atmosferin hâkim olduğu törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı; umre yolcuları yakınlarıyla helalleşerek vedalaştı.

Program sırasında konuşan İlçe Vaizi Kamil Kebap, umreye giden vatandaşlara hayırlı bir ibadet süreci dileyerek Kâbe'de rahmetin bolca tecelli ettiğini, bu rahmetin tavaf edenlere, namaz kılanlara ve Kâbe'yi seyredenlere pay edildiğini hatırlattı. Kebap, umrecilerin kutsal topraklarda Allah'ın misafirleri olduklarını unutmamaları ve ibadetlerini huşu içinde yerine getirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yapılan duanın ardından telbiyeler eşliğinde ve gözyaşlarıyla uğurlanan kafile, dualar ve iyi dileklerle kutsal topraklara doğru yola çıktı. Program, vatandaşların umre yolcularını uzun süre el sallayarak uğurlamasıyla sona erdi.

