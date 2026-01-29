Çine Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği: Türk Kızılayı İş Birliği

Çine Devlet Hastanesi'nde Kan Bağışı Etkinliği

Çine Devlet Hastanesi'nde kurulan kan bağışı standında, Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gönüllü personel ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Hastane bünyesindeki bu organizasyon, hasta tedavilerinin devamlılığı için büyük önem taşıdı.

Etkinlik, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve kan stoklarının korunması açısından katkı sağlarken, toplumda kan bağışı bilincinin artırılması yönünde de olumlu etki yarattı.

Hastane Yönetimi Açıklaması

Konu ile ilgili Çine Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada "Türk Kızılayı tarafından hastanemizde kurulan kan bağışı standı kapsamında kan bağışı faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlik, hastalarımızın ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımakta olup, toplumda kan bağışı bilincinin artırılmasına katkı sağlamıştır. Etkinliğe gönüllü olarak katılım sağlayan tüm personelimize ve ziyaretçilerimize teşekkür eder, gösterilen ilgi ve duyarlılıktan dolayı memnunuz" ifadeleri yer aldı.

Çine Devlet Hastanesi yönetimi, etkinliğe destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek bu tür organizasyonların devamının önemine vurgu yaptı.

