İnegöl Protokolünden İstanbul Mobilya Fuarı'na Tam Destek

İnegöl protokolü, İstanbul Mobilya Fuarı'nda yaklaşık 170 firmayla temsil edilen kenti destekledi; heyet stantları gezip ihracat potansiyelini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:17
İstanbul Mobilya Fuarı, 27 Ocak Salı günü kapılarını açtı ve Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Toplam 600 firmanın katıldığı organizasyonda, İnegöl yaklaşık 170 firmayla en güçlü şekilde temsil edilen şehirler arasında yer aldı.

Fuar; modern ve modüler mobilyalardan lüks tasarımlara, bebek, çocuk ve genç odası mobilyalarından ofis, otel ve dış mekan ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği bir zemin sunuyor. İnegöllü firmalar özgün tasarımları ve kaliteli üretimleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Protokol Ziyareti ve Sektör Değerlendirmesi

Fuarın ikinci gününde; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile AK Partili yöneticiler ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Heyet, her iki fuar alanında da İnegöllü mobilyacıların stantlarını tek tek gezerek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Protokol üyeleri, firmaların çalışmaları hakkında bilgi alarak sektörün mevcut durumu ve ihracat potansiyeli üzerine istişarelerde bulundu. Heyet, fuara katılan firmalara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında İnegöl mobilya sektörünün hem yurt içi hem de uluslararası pazardaki güçlü konumu vurgulandı. Fuarların sektörün gelişimi, yeni iş birliklerinin kurulması ve ihracatın artırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

