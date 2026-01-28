İBB Üsküdar'da Yapı Kayıt Belgeli Evi Yıktı: Aile Sokakta Kaldı

Olay ve yıkım süreci

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından Üsküdar Emek Mahallesi Postacı Mehmet Sokak'ta bulunan, 1955 yapımı tek katlı ve yapı kayıt belgesi olan bir binada yıkım gerçekleştirildi.

İddiaya göre ev sahibi evde tadilat yaptığı ve statiği bozduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı; eşyalar boşaltıldı ve sabah saatlerinde, çevik kuvvet eşliğinde başlayan yıkım mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı.

Yıkım öncesi ekiplerle ev sahipleri arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı; eşyaları sokağa atılan aile, evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izledi. Yıkım sırasında iş makinesinin sokaktaki su borusunu patlatması sonucu mahalle sular içinde kaldı.

Ev sahibinin iddiaları

Binanın sahibi Şükrü Yıldız, binaya ilişkin süreci şöyle anlattı:

"Bu bina 1955 yapımı bir yapı. Yapı kayıt belgesi mevcut ve bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından henüz iptal edilmiş değil. Bakanlığa sorduğumuzda zaten yapı kayıt belgesi olan bir binanın belediyeler tarafından yıkılamayacağı söylenmişti. Bununla ilgili ben Haziran ayında başvuruda bulundum; çatının çok kötü olduğuna dair resimleri çektim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne verdim. Onlar da benden belli bir miktar para istediler ben de istedikleri parayı yatırdım, dekontları ve makbuzları mevcut. Sonrasında çatıyı yenilemek için müsaade aldım, ama çatıyı yenilerken duvarları da çok eski olduğu için bir kısmı çöktü. Duvar çökünce ben de 1 metre ön tarafa aldım. Duvarı ön tarafa aldıktan sonra içerdeki duvarın bir kısmını yıktım. Şikayet üzerine zabıta ekipleri geldiler ve duvarı 1 metre öne aldığıma dair tutanak tutup kapıya 'yapı tatil belgesi' asarak yapımı mühürlediler. Akabinde ertesi gün tekrar gittim ve kendilerinden ricada bulundum, bana 30 gün içerisinde yapıyı eski haline getirirsem yapı tatil belgesini iptal edeceklerini ve encümene bilgi vereceklerini söylediler. Bunun üzerine ben de 3 gün içinde yapıyı tekrar eski haline getirdim ve başvuruda bulundum. Onlar da gelip tutanak tutup, 'Yapı ön tarafa çekilmiştir, 107 metrekareden eski 85 metrekare haline gelmiştir' şeklinde bir yazı verdiler."

Yıldız, yaptığı başvuruyu yasal sürede tamamlamasına rağmen encümen kararına karşı uygulamanın yanlış olduğunu savundu: "Yapının ön duvarını yıktığım ve binanın statiğini bozduğum için yıkımın devam etmesi gerektiğini; bununla ilgili encümen kararı da olduğu için yıkımın yapılacağına dair bana tekrar bir yazı verdiler. Encümenin aldığı bu karar normalde geçersiz bir karar çünkü 30 gün içerisinde yapıyı eski haline getirdiğim halde encümenden 30 günlük süreyi dahi beklemeden, 15 gün içinde karar yıkılma kararı çıkarttılar. Konuyla ilgili mahkemeye başvurdum ve idare mahkemesi bununla ilgili ilk önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Akabinde gerekli belgeler toplansın diyerek ikinci bir yürütmeyi durdurma kararını iptal etti."

Mağduriyet ve tepkiler

Yıldız mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi: "5 tane çocuğum var, içeride hasta kayınvalidem var ve bu kış vakti gidecek bir yerim yok, ben nereye gideceğim?"

"Madem benim yapım buna uygun değildi o zaman bana hiç müsaade vermeselerdi" diyerek yetkilileri eleştiren Yıldız, yatırdığı paraları, aldığı izinleri ve mühendis incelemelerini hatırlattı ve yıkım kararının haksız olduğunu savundu.

Olay, mahalle sakinleri tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, evdeki aile ve çevredekiler yaşananlara tepki gösterdi.

