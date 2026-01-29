Çerçioğlu'nun Çıldır Havalimanı Paylaşımı 'Nihilist Penguen' ile Viral Oldu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 'Nihilist Penguen' akımıyla paylaştığı Çıldır Havalimanı görseli sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:52
Çerçioğlu'nun Çıldır Havalimanı Paylaşımı 'Nihilist Penguen' ile Viral Oldu

Çerçioğlu'nun Çıldır Havalimanı Paylaşımı 'Nihilist Penguen' ile Viral Oldu

Sosyal medya paylaşımı Aydın gündemini hareketlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitinginde ticari uçuşlara açılacağını açıkladığı Çıldır Havalimanı ile ilgili sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Son günlerde yayılan ve sosyal medyada viral olan 'Nihilist Penguen' akımına katılan Çerçioğlu, paylaşımında mizahi bir dille Çıldır Havalimanı'na vurgu yaptı. Görselde, sürüsünden ayrılan bir penguen figürüyle el ele yürüyen ve üzerinde 'Aydın Çıldır Havalimanı' yazılı binaya doğru ilerleyen Çerçioğlu resmedildi.

Paylaşımında Aydın için çarpıcı bir değerlendirme yapan Çerçioğlu, kentin yönünü bilen bir yer olduğunu belirtti ve Çıldır Havalimanı'nın Aydın'ın geleceğine açılan bir kapı olduğu mesajını verdi. Başkan, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü; çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çerçioğlu'nun bu paylaşımı, hem Çıldır Havalimanı tartışmalarını hem de sosyal medyada yayılan 'Nihilist Penguen' akımını Aydın gündemine taşıdı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

