Cıng Yongnien: Çin için 'uluslararası ilişkiler bilgi sistemi' şart

HK Çin Üniversitesi Dekanı Cıng Yongnien, Batılı teorilerin Çin gerçeğini yetersiz açıkladığını belirterek, Çin merkezli bir "uluslararası ilişkiler bilgi sistemi" çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:35
Cıng Yongnien: Çin için 'uluslararası ilişkiler bilgi sistemi' şart

Cıng Yongnien: Çin için 'uluslararası ilişkiler bilgi sistemi' şart

Hong Kong Çin Üniversitesi Kamu Politikası Dekanı Cıng Yongnien, Çin'in Batılı kavram ve teorilerden bağımsız, kendi tarihine, kültürel geleneklerine ve jeopolitik gerçekliğine uygun bir "uluslararası ilişkiler bilgi sistemi" geliştirmesi gerektiğini savundu.

Cıng, Çin hükümetine danışmanlık yapan bir akademisyen olarak, görüşlerini ÇKP'nin resmi yayın organı People's Daily gazetesine verdiği mülakatta dile getirdi. Cıng, Batı paradigmalarını doğrudan Çin gerçeğine uygulamanın ülkenin küresel rolünün yanlış yorumlanmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Cıng, uluslararası ilişkilerin ve Çin'in rolünün uzun süre realizm, liberalizm ve konstrüktivizm gibi Batı merkezli teoriler üzerinden yorumlandığına dikkat çekti. Ona göre, "Batılı uluslararası ilişkiler teorileri, Batı ülkelerinin diplomatik pratikleri üzerine inşa edilmiştir. Bunlar Batı'nın deneyimini açıklayabilir fakat Çin'in deneyimini açıklayamaz."

Akademisyen, Batı'nın oluşturduğu teorik çerçevelerin Avrupa'daki tarihsel çatışmalar ve ABD'nin hegemonik duruşundan kaynaklandığını belirterek, bu çerçevelerin uluslararası ilişkilerin evrensel kurallarını ortaya koymaktan çok ABD'nin davranış tarzını rasyonalize etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Çin deneyiminin farklılığı ve teorik özerklik çağrısı

Cıng, Çinli uzmanların tarihsel olarak Batılı paradigmalara dayanmasının, Batılı kavramların Çin gerçeğine uygulanmasına ve bu yönetimin özgünlükten yoksun kalmasına neden olduğunu ifade etti. Bu durumun, Çin'in küresel rolünün yanlış anlaşılmasına yol açtığını belirtti.

"Çin'in uluslararası ilişkilerdeki deneyimi Batı'dan farklıdır. Tüm ülkelere toptan uygulanabilecek bir teori yoktur." değerlendirmesini yapan Cıng, Çin merkezli bir bilgi sisteminin ülkenin dış politikasını ve küresel rolünü daha etkin şekilde açıklayabileceğini savundu.

Cıng'ın değerlendirmeleri, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce dile getirdiği fikirlerle paralellik taşıyor. Şi, 2022'de Pekin'de Renmin Üniversitesi ziyaretinde, kaynağını ulusal deneyim ve kültürel özgüvenden alan "özerk bir Çin bilgi sisteminin" oluşturulması çağrısında bulunmuştu. Şi, "Bu sistem Çin'in gerçekliğiyle ve zamanın ruhuyla temellendirilmeli, Çin'in sorunlarını çözmeyi hedeflerken geleneksel Çin kültürünü yaratıcı şekilde dönüştürmeli, yenilikçi tarzda geliştirmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Cıng Yongnien'in görüşleri, Çin'in dış politika söyleminde teorik özerklik arayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Asker Ressamlar' Sergisi MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde Açıldı
2
Bursa Karacabey'de Yangın: 3 Kişi Öldü — Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı
3
Muş'ta Okul Sporları Toplantısı: Vali Çakır'dan Eğitim ve Spor Vurgusu
4
Asadov, Bakan Tekin'i Kabul Etti: Bakü'de Eğitim İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Amasya'da 8 Afgan düzensiz göçmen yakalandı
6
Bodrum'da Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı
7
Bakan Göktaş BM'de: "Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" ve Dijital Çocuk Hakları

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek