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Çinli Akademisyenler Rize'de Uluslararası Çay Günü Etkinliğinde Çay Topladı

Çinli akademisyenler, Rize'de Uluslararası Çay Günü'nde çay topladı ve Türk çayıyla ilgili stratejik görüş alışverişi yaptı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 21:16
Çinli Akademisyenler Rize'de Uluslararası Çay Günü Etkinliğinde Çay Topladı

Çinli Akademisyenler Rize'de Çay Topladı

Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mingzhe Yao ve ekibi, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ile birlikte çay bahçesine girerek çay topladı.

Toplanan Çaylar İkram Edildi

Toplanan çaylar, Çay Araştırma Merkezi'nde işlenerek, misafirlere ikram edildi. Etkinlik, çayla ilgili bilgiler paylaşmak ve Türk çayının geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat oldu.

Görüşmeler ve Proje İşbirlikleri

Mehmet Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası Çay Günü'nde Çin'den gelen misafirleri ağırladık. Çayla ve çayın geleceğiyle ilgili görüş alışverişi yapıyoruz. Türk çayının geleceği ile ilgili fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Ortak çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizle yapılmış olan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Prof. Dr. Mete Avcı, Çin ekibine teşekkür ederek, "Bu ziyaretleri kapsamında şehrimizde farklı çay plantasyonlarını beraber gezeceğiz ve çayın ortak problemleri konusunda çözüm odaklı projeler oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mingzhe Yao da Uluslararası Çay Günü'nde, Rize'de ve Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği...

Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.Etkinlik kapsamında Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mingzhe Yao ile beraberindeki ekip, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ile çay bahçesine girerek çay topladı.

Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği...

Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.Etkinlik kapsamında Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mingzhe Yao ile beraberindeki ekip, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ile çay bahçesine girerek çay topladı.

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