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Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı: Tıbbi ve Etik Perspektifler

Cinsiyet dönüşümünü ele alan çalıştay, İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu tarafından düzenlendi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:57
Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı: Tıbbi ve Etik Perspektifler

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Çalıştay Düzenledi

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" etkinliği gerçekleştirdi. Çalıştay, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde yapıldı.

İkametin Akademik Değeri

Çalıştayda, cinsiyet tanımlamaları, cinsiyet hoşnutsuzluğunun psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi ve gezegensel, hukuksal boyutlarıyla cinsiyet dönüşümü üzerine kapsamlı tartışmalar yapıldı. İSAR Başkanı, Prof. Dr. Murteza Bedir, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, "İSAR, Türkiye'de akademik dünyaya yeni bir bakış açısı kazandırmak için 15-16 yıl önce yola çıktı. Geleneğimizle modern dünyayı birleştiren çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

Büyük Bir Çabanın Sürekliliği

İSAR-TAÇ Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, grubun 2009'dan bu yana yürüttüğü çalışmaları ve geçtiğimiz 15 yıl boyunca düzenledikleri başarılı sempozyumları öne çıkardı. "Bu faaliyet, köklü bir gelenek olup, nesilden nesile aktarılacaktır. Gelecek nesil, bizi bu arayışta daha ileri taşıyacaktır" şeklinde konuştu.

Cinsiyet Dönüşümündeki Belirsizlikler

İSAR TAÇ Sekreteri Tuncay Sandıkçı, cinsiyet dönüşümünün sosyal ve tıbbi bilimlerdeki karmaşıklıklarına değinerek, "Bu konu, birçok paydaşı ilgilendiren kritik bir mesele. Teorik yanı dışında klinik uygulamalarda da pek çok belirsizlik var. Teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Çeşitli Tartışma Konuları

Etkinlik, "Benliğin Fenomenolojisi ve Cinsel Kimlik", "Cinsiyet Geçiş Sürecinin Psikiyatrik Açıdan İncelenmesi", "Felsefi ve Kelami Bir Mesele Olarak Cinsiyet" gibi başlıklarda panel ve soru cevap bölümleri ile devam etti. Çalıştaya katılan psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenler, cinsiyet dönüşümüne dair önemli katkılarda bulundu.

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik...

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenledi. İSAR TAÇ Başkanı İhsan Karaman, programda konuşma yaptı.

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik...

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenledi. İSAR TAÇ Başkanı İhsan Karaman, programda konuşma yaptı.

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik...

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenledi. İSAR TAÇ Başkanı İhsan Karaman, programda konuşma yaptı.

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik...

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenledi. İSAR TAÇ Başkanı İhsan Karaman, programda konuşma yaptı.

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik...

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi-Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu (İSAR-TAÇ), "Tıbbi, Dini ve Etik Boyutlarıyla Cinsiyet Dönüşümü Çalıştayı" Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenledi. İSAR TAÇ Başkanı İhsan Karaman, programda konuşma yaptı.

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