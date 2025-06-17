Çivril'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çivril'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen orman yangını, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı etkili müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Belence Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine, hemen bölgeye yangın müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale Hızla Gerçekleştirildi

Alevlere müdahale amacıyla 2 helikopter, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personel bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alan

Yangın sırasında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü rapor edildi. Yangının çıkarılma nedenine dair detayların araştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.