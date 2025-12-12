DOLAR
Cizre'de 200 Yıllık Demircilik Yok Olma Tehlikesi: Son Usta Reşit Demirci (72)

Cizre’de yaklaşık 200 yıldır aynı aile tarafından sürdürülen demircilik, tek usta kalarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:58
Bir zamanlar dokuz ayrı dükkanda sürdürülen demircilik mesleği, bugün yok olma noktasına geldi. İlçede, yaklaşık 200 yıldır aynı aile tarafından sürdürülen bu zanaatı devam ettiren tek kişi kaldı.

Reşit Demirci (72), küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak mesleğe adım attı ve o günden beri aynı ocağın başında. Babasının da kendi babasından devraldığı bu mesleği aynı azimle sürdürüyor.

"Ben de bu zanaatı babamdan devraldım. 65 yıldır buradayım. Tahra, satır, kıyma bıçağı, orak ve balta gibi birçok el yapımı demir ürününün üretimini yapıyorum. Zor bir iş, ekmeği de az. Bu yüzden kimse bu mesleğe yönelmiyor. Bizi takip eden kimse yok. Cizre’de geleneksel zanaatların yok olmaması için çırak yetiştirmek çok önemli. Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez" dedi.

