Cizre'de 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu 'Ahlak' temasıyla sona erdi

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu sona erdi. Sempozyum bu yıl Melaye Ciziri’nin Ahlak Anlayışı temasıyla gerçekleştirildi.

Sempozyuma 6 ülkeden 16, Türkiye’den 95 olmak üzere toplam 111 akademisyen ile KDP Başkanı Mesut Barzani katıldı. Etkinlik, Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu başkanlığında düzenlenen "Melaye Ciziri’de İnsan ve Ahlak" oturumuyla tamamlandı.

Değerlendirmeler

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sempozyum dizisinin birinciye "Aşk", ikinciye "Varlık bilimi", üçüncüye "Bilgi bilimi" ve dördüncüye ise "Ahlak anlayışı" odaklandığını belirtti. Alkış, sempozyuma katılan akademisyenlerin sunumlarına dikkat çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yapılan konuşmalar hep Melaye Ciziri merkezliydi. Mela’nın birliğe, vahdete, anlaşmaya, dostluğa, yapılan vurgular gelen devlet erkânları tarafından da vurgulandı. Buda bizi çok mutlu etti. Ahlak konusunu ele aldık ama insanın ahlaklı olması çok kolay değil. İnsanoğlu çok egolu, nefis sahibi bir varlık. Bu nefsin terbiyesi için çok meşakkatli yollardan geçmesi gerekiyor. Melaye Ciziri bunun yollarını çok güzel bir şekilde göstermiş, çok orijinal beyitler arz etmiş bir arif bir şair. Oldukça güzel mesajlar sunuldu, inşallah bu mesajlar tüm insanlık için huzur, birbirini anlama vesilesi olur."

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise Melaye Ciziri’ye duyulan ilginin her yıl arttığını vurgulayarak, sempozyumun bölgenin huzur ortamına katkı verdiğini söyledi. Baycar'ın açıklaması şöyle:

"Bölgenin huzur ortamı noktasında sempozyumun böyle bir programla ev sahipliği yapması bizim için önemliydi. Sempozyumun bu seneki teması ’Ahlaktı’. Mela’nın ahlak anlayışının hepimize yol göstermesini umut ediyoruz. 6 ülkeden 100’ü aşkın akademisyen 16 oturumda Mela’nın ahlak anlayışını en ince detayıyla irdelediler. Bu da Mela’nın sınır tanımadığının bir göstergesi. Bundan sonra da Mela’nın bu sevgi ve ahlak anlayışını bundan sonra da gençlere, insanlarımıza aşılanması bu noktada katlanarak büyümesi umut ediyorum. Bundan sonra ilçe kaymakamlığı olarak diğer paydaşlarımızla Valiliğimizin himayelerinde, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla huzur ortamının devamlılığı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık Cizre inşallah bu süreçle beraber kültürle, sanatla, ilimle, irfanla anılacak. Bu Sempozyumda bunun bir parçasıydı"

Sempozyumun sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

