Cizre'de Güvenlik Güçlerine Patlayıcı Atan İki Şüpheli Yakalandı

Cizre'de Patlayıcı Atma Olayına Müdahale

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen patlayıcı atma eylemi sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Bu olay 24 Ekim tarihinde akşam saat 21.00 sıralarında Cudi Mahallesi'nde bulunan muhtarlık binası önünde meydana geldi.

Valilikten Açıklama

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili geniş kapsamlı bir araştırmanın başlatıldığı ve güvenlik kameralarının kayıtlarının incelendiği bildirildi. Yapılan incelemelerde atılan patlayıcıların, birbirine bağlı bir çakmak dolum tüpü ile bir su şişesi ve benzer bir şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içinde hazırlanmış parlayıcı maddeler olduğu tespit edildi.

Gözaltına Alma Süreci

Olayın failinin tespit edilmesinin ardından ilgili tüm şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Valilik, olay sonucunda can ve mal kaybı yaşanmadığını vurgulayarak, halkın güvenliğinin sağlanması adına bu tür eylemlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yapılan operasyon sırasında elde edilen bilgilere göre, iki şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve işlemleri devam etmektedir.