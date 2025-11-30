Cizre'de Pizzadan Zehirlenme: 4 Kişiden 1'i Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi fenalaşarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından zehirlenen kişiler ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane ve Otopsi

Hastaneye kaldırılan dört kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Olayın kaynağı ve zehirlenmenin nedeni yapılacak incelemelerle netleşecek.

