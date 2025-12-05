Cizre Havalimanı Yolu 450 Fidanla Yeşillendi

Şırnak Valiliği koordinesinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası sürüyor

Şırnak Valiliği İl Orman İşletme Şefliği koordinasyonunda gerçekleştirilen çevre etkinliğinde, Düzova köyü ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı arasındaki refüjler 450 fidanla ağaçlandırıldı.

Etkinliğe Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve Cizre Orman İşletme Müdürü Mustafa Osmanoğlu ile havalimanı personeli katıldı. Protokol üyeleri ve çalışanlar, Düzova köyü mevkiindeki refüjlerde fidanları tek tek toprakla buluşturdu ve fidanlara ilk can sularını bizzat verdi.

Dikilen fidanlar, yol güzergâhının estetiğini artırmanın yanı sıra 'geleceğe nefes' sloganıyla çevresel farkındalığı güçlendirerek bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlayacak.

