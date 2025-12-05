Cizre Havalimanı Yolu 450 Fidanla Yeşillendi

Düzova köyü ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı arasındaki refüjler 'geleceğe nefes' kampanyasıyla 450 fidanla ağaçlandırıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:47
Cizre Havalimanı Yolu 450 Fidanla Yeşillendi

Cizre Havalimanı Yolu 450 Fidanla Yeşillendi

Şırnak Valiliği koordinesinde 'Geleceğe Nefes' kampanyası sürüyor

Şırnak Valiliği İl Orman İşletme Şefliği koordinasyonunda gerçekleştirilen çevre etkinliğinde, Düzova köyü ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı arasındaki refüjler 450 fidanla ağaçlandırıldı.

Etkinliğe Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Havalimanı Müdürü Şükrü Benek ve Cizre Orman İşletme Müdürü Mustafa Osmanoğlu ile havalimanı personeli katıldı. Protokol üyeleri ve çalışanlar, Düzova köyü mevkiindeki refüjlerde fidanları tek tek toprakla buluşturdu ve fidanlara ilk can sularını bizzat verdi.

Dikilen fidanlar, yol güzergâhının estetiğini artırmanın yanı sıra 'geleceğe nefes' sloganıyla çevresel farkındalığı güçlendirerek bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlayacak.

ŞIRNAK VALİLİĞİ İL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE ETKİNLİĞİNDE...

ŞIRNAK VALİLİĞİ İL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE ETKİNLİĞİNDE, CİZRE’DEKİ DÜZOVA KÖYÜ İLE ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI ARASINDAKİ REFÜJLERE, GELECEĞE NEFES MOTTOSU İLE 450 FİDANLA AĞAÇLANDIRILDI.

ŞIRNAK VALİLİĞİ İL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVRE ETKİNLİĞİNDE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Diyarbakır'da Kadın Girişimciliği Zirvesi: Vali Zorluoğlu'ndan Kritik Mesaj
7
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi