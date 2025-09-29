ÇKP Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de — 15. Beş Yıllık Plan Onaylanacak

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de Pekin'de yapılacak; oturumda 2026-2030'u kapsayan 15. Beş Yıllık Plan onaylanacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:10
ÇKP Merkez Komitesi 4. Oturumu 20-23 Ekim'de Pekin'de

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) Merkez Komitesi, 4. Genel Oturumu'nu 20-23 Ekim tarihlerinde başkent Pekin'de gerçekleştirecek.

Toplantının gündemi ve katılım

Xinhua ajansının bildirdiğine göre, toplantı kararı ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun toplantısında alındı. 20. Ulusal Kongre'de 5 yıllığına seçilen Merkez Komitenin 4. Genel Oturumu, ÇKP yönetimi tarafından planlandı.

Toplantıda, 205 asil ve 171 yedek üyeden oluşan Merkez Komite üyeleri yer alacak. Oturumda en önemli konu olarak, ülkenin gelecek beş yıllık ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyecek olan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) parti yönetimince onaylanacak.

Planın önemi ve oturum geleneği

Oturum, ABD ile jeopolitik ve ekonomik rekabetin arttığı bir dönemde düzenleniyor; bu bağlamda 15. Beş Yıllık Planın onayı, ekonomik yönelim ve stratejik öncelikler açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Parti teamüllerine göre, Merkez Komite görevi süresi boyunca toplam yedi oturum düzenliyor. Ulusal Kongre'yi izleyen aynı yıl ve ertesi yılın başında yapılan 1., 2. ve 7. oturumlar genellikle parti ve devlet organlarının yapılandırılması ile atamalara odaklanıyor. 3. Oturum reform odaklı olup ekonomi politikalarının yönü burada belirleniyor.

Normalde beş yıllık kalkınma planlarının hedefleri 5. Oturumda karara bağlanırken, 20. dönemde 3. Oturum'un gecikmesi nedeniyle bu kez 4. Oturum 15. Beş Yıllık Planın onaylanmasına odaklanacak.

Genel olarak, belirli bir teması bulunmayan 4. ve 6. oturumlar ise parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuların ele alındığı oturumlar olarak biliniyor.

