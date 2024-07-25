Claudia Sheinbaum, Trump'ın Meksika Hakkındaki İddialarını Redetti

Meksika'da Yeni Dönem Başlıyor

Meksika'nın yeni devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum, Ekim ayında göreve başlaması bekleniyor. Seçim sonrası düzenlenen basın toplantısında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'nın karteller tarafından yönetildiği yönündeki iddialarını reddetti.

Suç Oranındaki Düşüşe Dikkat Çekti

Sheinbaum, Trump’ın açıklamalarının yanı sıra, Meksika'da suç oranlarının azaldığını belirtti. Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine dayanan Sheinbaum, güvensizlik oranının Haziran 2018'de %76,8 iken, şu anda %59,4'e düştüğünü vurguladı.

ABD ile İşbirliğine Açık

Sheinbaum, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerinin ardından taraflar arasında serbest ticaret ve uyuşturucu kaçakçılığını önleme konularında işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) çerçevesinde güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Trump'ın Açıklamaları

Öte yandan, Trump 23 Temmuz'da Fox News'e verdiği röportajda, Meksika’daki uyuşturucu kartellerinin ülkeyi ele geçirdiğini ve bu kartellerin "devlet başkanını iki dakikada görevden alabileceklerini" iddia etmişti. Ayrıca, bu kartellerin ABD’ye gönderdiği sentetik uyuşturucu fentanil nedeniyle 300 bin insanın hayatını kaybettiğini belirtmişti.