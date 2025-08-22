Club Med 2 Fethiye Körfezi'ne Demirledi: 283 Turist Kıyıya Taşındı

Club Med 2 Fethiye Körfezi'ne Demirledi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden Club Med 2, sabah saatlerinde Rodos Adası'ndan hareket ederek Fethiye Körfezi'ne demirledi. Fransa bayraklı gemi, Şövalye Adası önlerine konuşlandı.

Gemi ve Yolcular

Gemiden ilçeye toplam 283 turist geldi. Turistler, küçük botlarla kıyıya taşınarak Kayaköy ile Ölüdeniz mahalleleri, ilçe merkezi ve kentteki tarihi yapıları gezdi.

Teknik Bilgiler ve Rota

Yapımına 1992 yılında başlanan ve 1996'da hizmete giren, 5 yelken direkli gemi, 210 kişilik mürettebata sahip. Geminin akşam saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

