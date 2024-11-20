Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi 7 Aralık'ta Başlıyor!

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), bu yıl ilk kez düzenleyeceği ücretsiz 'Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi' ile edebiyatseverleri buluşturuyor. Kurs, 7 Aralık'ta başlayarak 1 Şubat 2025'te sona erecek.

Derneğin Eyüpsultan'daki genel merkezinde, çocuk edebiyatına ilgi duyan herkesin katılabileceği bu eğitim programı, iki ay sürecek ve 5 ayrı eğitimci tarafından yüz yüze verilecek. Dersler, her cumartesi saat 10.30-13.30 arasında gerçekleştirilecek.

Katılımcıların devam zorunluluğu olacak eğitimlerin sonunda, başarılı olanlara belge verilecek. Aynı zamanda, katılımcılar tarafından oluşturulan metinler arasında seçilenler, Kardelen Çocuk dergisinde yayımlanma fırsatı yakalayacak.

Etkinliğin eğitimcileri arasında Elif Tokkal, Halenur Çalışan, Kevser Şenel Yılmaz, Sümeyye Sel Odabaş ve Tülin Kozikoğlu yer alıyor. Eğitime katılmak için başvurular 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.