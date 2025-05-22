Çocuk Hareketi'nden İsrail'e Durdurma Çağrısı: Milletvekillerinden Uluslararası Tepki

Çocuk Hareketi Üyeleri Gazze İçin Uluslararası Kamuoyuna Çağrıda Bulundu

Çocuk Hareketi'ne üye bazı milletvekilleri, Gazze'deki çocuk ölümleri ve yaşanan insani krizle ilgili olarak TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında güçlü bir mesaj verdiler. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, uluslararası topluma seslenerek, "Açlık ve hastalıkla mücadele eden çocuklar dünyanın sessizliğine terk edilemez" dedi.

İsrail'in Katliamına Dikkat Çekildi

Esen, İsrail’in tüm insanlık vicdanını kanatan bir soykırıma imza attığını vurguladı. "19 bin 194 çocuk, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybetti" diyerek, bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti. Esen, "Gazze'deki çocukların yaşamlarını savunmak amacıyla uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özlale: Uluslararası Tepkilerin Yetersizliği

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de bu duruma kayıtsız kalmanın utanç verici olduğunu vurguladı. Özlale, İsrail’in sürdürdüğü soykırıma karşı alınan tepkilerin yetersiz olduğunu söyleyerek, "Bizler burada Çocuk Hareketinin mensupları olarak Gazze’nin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Bülent Kaya: İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekildi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Gazze'de insanlığa karşı ciddi suçların işlendiğini ifade etti. Kaya, Türk halkının ve sivil toplumun iktidar üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmasının önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu konuda bir komisyon kurulmasını talep ederken, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi gerektiğine dikkat çekti. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ise, Gazze'deki çocukların yaşamlarının korunması için somut adımlar atılmasının şart olduğunu belirtti.

Tüm milletvekilleri, Gazze'deki duruma duyarsız kalmanın insanlığın vicdanında açılan derin yaralar olduğunu vurgulayarak, "Artık Gazze'de çocukların çığlıklarını değil, kahkahalarını duymak istiyoruz" şeklinde ortak bir çağrıda bulundular.

Çocuk Hareketi üyesi bazı milletvekilleri, Gazze'deki çocuk ölümlerine ve açlığa dikkati çekmek amacıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Basın toplantısına Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya (sağ4), DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu (sağ2), Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ (sağ3), CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (sağ5), CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale (sol4) ve diğer partilerden milletvekilleri katıldı.

Çocuk Hareketi üyesi bazı milletvekilleri, Gazze'deki çocuk ölümlerine ve açlığa dikkati çekmek amacıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Basın toplantısına Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya (sağ4), DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu (sağ2), Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ (sağ3), CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (sağ5), CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale (sol4) ve diğer partilerden milletvekilleri katıldı.