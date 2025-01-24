Çocuk Hizmetleri ve Ragbi Federasyonu’ndan Spora Yönlendirme Protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ragbi Federasyonu ile çocukların daha fazla spora yönlendirilmelerini hedefleyen bir işbirliği protokolü imzaladı.

Bu protokole göre, koruma ve bakım altındaki çocukların ragbi, tag ragbi, beyzbol, softbol ve kriket gibi birçok spor dalına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Protokol, çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı da hedeflemekte.

Çocukların bu branşlarda eğitim alabilmeleri için gerekli teknik ve antrenör desteği sağlanacak. Ayrıca, lisans işlemleri ile milli takım kamplarına katılım imkanları da sunulacak. Düzenlenecek bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarla çocukların sportif başarılarına destek verilecek.

Üç yıl süreyle yürürlükte kalacak olan bu işbirliği, çocuklara sporu bir yaşam biçimi olarak benimsetmeyi amaçlıyor. Protokol, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin tarafından imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu arasında çocukların daha fazla spora yönlendirilmelerini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı. Törene, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu arasında çocukların daha fazla spora yönlendirilmelerini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı. Törene, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin katıldı.