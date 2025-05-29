Çocuk Yıldızlar Belgeselinin Gala Gecesi AKM Yeşilçam'da Gerçekleşti

'Çocuk Yıldızlar' belgeselinin gala gecesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda coşkuyla kutlandı. Yönetmen Burak Gülgen öncülüğünde gerçekleştirilen belgesel, çocuk yıldızların ergenliğe geçiş sürecindeki travmalarını, yaşadığı zorlukları ve aile dinamiklerini ele alıyor.

Belgeselin İçeriği ve Hedefi

2014 yılında yapılmaya başlanan ancak çeşitli nedenlerle ertelenen belgeselin, yapımcılığını Vega Film Prodüksiyon ve Gökhan Mumcu üstleniyor. Belgesel, uzman psikolog görüşleri ile desteklenerek, çocuk yıldızların karşılaştıkları zorluklar ve toplumdaki algıları üzerine yoğunlaşmakta. Gülgen, projeyi gerçekleştirmek için maddi destek bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle belgeselin çekimlerini kendi imkânlarıyla yaptıklarını belirtti.

Gülgen'in Paylaşımları

Gülgen, belgeselin tarafsızlığını korumak amacıyla kişisel tecrübelerini geri planda tutmaya çalıştığını ifade ederek, projeyi oluştururken çocuk yıldızların deneyimlerini ve aldıkları kararları anlamak istediğini vurguladı. Misafirlerine, "Çocuklarınıza bu sektörün içinde yer almayı tavsiye eder misiniz?" diye sorduklarında, çoğunun 'Hayır' yanıtını verdiğini dile getirdi.

Gökhan Mumcu'nun Perspektifi

Belgeselin yapımcılarından Gökhan Mumcu, çocukların setlerde maruz kaldıkları olumsuz durumlara dikkat çekerek, çocuk oyuncuların haklarını korumak için projeye katıldığını belirtti. "Eğer projeyi bir film olarak çekseydik, mevcut oyunculara bu durumu anlatmakta zorluk çekerdiğimiz için belgesel olarak tasarladık" diyen Mumcu, belgeselin en önemli amacının ailelere ayna tutmak olduğunu kaydetti.

Eski Nesil Çocuk Yıldızlar

Belgeselin önemi, eski nesil çocuk yıldızların deneyimlerini günümüze taşımada yatıyor. Oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, belgeselin onun için özel bir anı olduğunu ve geçmişte böyle bir sıkıntı çekmediğini belirtti. "O dönemde ailem beni normal bir çocuk gibi yetiştirdi ve onların bu tavrı benim hayatımda büyük bir fark yarattı" ifadelerinde bulundu.

Uzmanların Katkıları

Projenin içerisinde yer alan isimler arasında uzm. psk. Aslıhan Arıkan Dikçe, av. dr. Aysel Gülle ve diğer önemli isimlerin yanı sıra belgeselin jenerik müziği Volkan Başaran tarafından seslendirildi. Bu önemli proje, çocuk oyuncuların yaşadığı zorlukların ve deneyimlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Çocuk yıldızların ergenliğe geçiş süreçlerini, yaşadıkları travmaların yetişkinlikteki etkileri ve mesleki zorluklarını inceleyen "Çocuk Yıldızlar" belgeselinin galası Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Burak Gülgen, gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocuk yıldızların ergenliğe geçiş süreçlerini, yaşadıkları travmaların yetişkinlikteki etkileri ve mesleki zorluklarını inceleyen "Çocuk Yıldızlar" belgeselinin galası Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi. Yönetmen Burak Gülgen, gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.