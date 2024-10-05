Çocuklar Filistin İçin Hayallerini Çizdi ve Yazdı

Çocuklar, Filistin İçin Sanatla Destek Verdi

Ardahan ve Erzincan'daki çocuklar, Filistinli akranlarına destek olmak amacıyla hayallerini rulo kağıtlara çizip yazdı.

Etkinlikte Duygular Paylaşıldı

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği etkinlik, Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Burada, çocuklar Filistin bayrağı ve sembollerini çizerek, renkli boyalarla destek mesajları yazdı. Akın Demirci'den Açıklama

İHH Ardahan Şube Başkanı Akın Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in 1947'den bu yana Filistin toprakları üzerindeki zulmüne dikkat çekmek istiyoruz. Bugün yapılan etkinlikle, insanların Filistinli çocuklar için hissettiklerini ifade etmelerini arzuluyoruz. Bu tür etkinliklerin hafızalarda kalmasını ve savaşın sona ermesi için dualar edilmesini umut ediyoruz," dedi.

Erzincan'da Da Destek Var

Erzincan'da da İHH gönüllüleri ve yerel halkın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar rulo kağıtlara hayallerini çizip yazarken, ailelerinden de destek aldılar. Etkinlik alanına Filistin ve Türk bayrakları asılarak bir birlik mesajı verildi.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.