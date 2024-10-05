DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.117.883,11 0,92%

Çocuklar Filistin İçin Hayallerini Çizdi ve Yazdı

Ardahan ve Erzincan'da çocuklar, Filistinli akranlarına destek olmak için hayallerini rulo kağıtlara çizip yazdılar.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 20:33
Çocuklar Filistin İçin Hayallerini Çizdi ve Yazdı

Çocuklar, Filistin İçin Sanatla Destek Verdi

Ardahan ve Erzincan'daki çocuklar, Filistinli akranlarına destek olmak amacıyla hayallerini rulo kağıtlara çizip yazdı.

Etkinlikte Duygular Paylaşıldı

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği etkinlik, Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Burada, çocuklar Filistin bayrağı ve sembollerini çizerek, renkli boyalarla destek mesajları yazdı. Akın Demirci'den Açıklama

İHH Ardahan Şube Başkanı Akın Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in 1947'den bu yana Filistin toprakları üzerindeki zulmüne dikkat çekmek istiyoruz. Bugün yapılan etkinlikle, insanların Filistinli çocuklar için hissettiklerini ifade etmelerini arzuluyoruz. Bu tür etkinliklerin hafızalarda kalmasını ve savaşın sona ermesi için dualar edilmesini umut ediyoruz," dedi.

Erzincan'da Da Destek Var

Erzincan'da da İHH gönüllüleri ve yerel halkın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar rulo kağıtlara hayallerini çizip yazarken, ailelerinden de destek aldılar. Etkinlik alanına Filistin ve Türk bayrakları asılarak bir birlik mesajı verildi.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye...

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye...

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye...

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye...

Ardahan'da, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Filistinli akranlarına destek olmak isteyen çocuklar, rulo kağıtlara hayallerini hem çizdi hem yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan...

Erzincan'da da İHH gönüllüleri, vatandaşlarla etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan çocuklar, Filistinli akranlarına destek için, rulo kağıtlara hayallerini çizdi ve yazı yazdı.

İLGİLİ HABERLER

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Metro Hattında Arıza: Seferler Durduruldu
2
Kahramanmaraş'ta Pompalı Tüfekle Tehdit Eden Kadın Gözaltına Alındı
3
Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi
4
Viyana’da Uluslararası Katılımlı Özgür Filistin Kongresi Düzenlendi
5
Iğdır'da Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi
6
Çorum'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor