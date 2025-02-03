Çocuklara Suyun Önemi 'Su Kardeşliği' Projesi ile Öğretiliyor

Çocukların Su Tasarrufu Bilinci Geliştiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen 'Su Kardeşliği' projesi, ilkokul öğrencilerine suyun kıymetini ve tasarrufunu öğretmeyi hedefliyor. Akdeniz ikliminin etkisi altında olan Türkiye, yıllık kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1313 metreküpten 2030 itibarıyla 1000 metreküpe düşeceği uyarısında bulunuyor.

Ülkemizdeki toplam yıllık kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp olarak belirlenirken, bunun sadece yüzde 50’sinin kullanıldığı gözlemleniyor. Tarımsal sulama, su kullanımında en büyük paya sahip, ancak bu alandaki verimsizlikleri azaltmak için stratejiler oluşturulması kaçınılmaz hale geliyor.

Su Verimliliği Seferberliği ile Farkındalık Artıyor

2023 yılında başlatılan Su Verimliliği Seferberliği, Türkiye'nin su varlıklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla duyulan ihtiyacı karşılamayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı da, bu amaçla öğretmenler için düzenlenen eğitim programlarıyla su tasarrufu bilincini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında toplamda 290 öğretmen, 827 okulda 300.000 öğrenciye ulaşarak su verimliliği hakkında farkındalık oluşturdu.

Projenin Amacı ve Çocuklarda Yaratacağı Etki

'Su Kardeşliği' projesi ile çocuklara suyun tüm canlılar için hayati bir kaynak olduğu anlatılmakta. Proje, 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilere su ayak izi kavramını da öğretmeyi amaçlıyor. 2025 yılına kadar 10.000 çocuğa ulaşılması planlanıyor.

TEMA Vakfı gönüllüsü Hamide Poyrazoğlu, projede verilen eğitimlerle çocukların su varlıklarının önemini ve insan seçimlerinin bu varlıklar üzerindeki etkisini anlattıklarını belirtiyor. Çocuklar, bu eğitimi alarak aileleriyle su tasarrufu konusunda bilgi paylaşımı yapıyorlar.

Çocukların Tepkileri ve Öğrendikleri Bilgiler

Poyrazoğlu, suyun ekosistem üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdiklerinde çocukların şaşırdığını, kullanılan su miktarının oldukça az olduğunu ifade ettiklerinde ilgiyle karşılandığını ekliyor. Örneğin, dünya çapında buluna tatlı su miktarının sadece yüzde 1'ine denk geldiği bilgisinin doğasına ilişkin bilgiler ile çocuklar büyük bir merakla karşılık veriyor.

Medine Tayfur Sökmen İlkokulu öğrencileri, su kullanımının önemine ilişkin farkındalık geliştirdiklerini vurgulayarak artık evde daha az su kullandıklarını ifade ediyorlar.

'Su Kardeşliği' projesi, yalnızca çocukların değil, ailelerin de su tasarrufu bilinci geliştirmelerini sağlayarak toplumsal bir değişime ön ayak olmayı amaçlıyor.