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Çocukların Korunmasına Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Meclis, çocukların korunmasına yönelik tedbirleri belirlemek amacıyla yeni bir araştırma komisyonu kurma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 02:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 02:53
Çocukların Korunmasına Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Yeni Meclis Araştırma Komisyonu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, çocukların korunması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Bu karar, çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimini sağlamak için gereken tedbirlerin belirlenmesini amaçlıyor.

Komisyonun Görevleri

Komisyon, Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük'ün ilgili maddeleri uyarınca oluşturulacak. Toplamda 22 üye yer alacak olan komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminden itibaren 3 ay olarak belirlendi. Ayrıca, gerekli görüldüğünde komisyonun Ankara dışındaki yerlerde de çalışmalar yapabileceği belirtildi.

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