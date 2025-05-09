Coffex İstanbul 2023: Kahve Tutkunlarının Buluşma Noktası Başladı

Coffex İstanbul 2023'te Kahve Tutkunlarına Yüzlerce Ürün

Kahve tutkunlarının ve sektördeki profesyonellerin buluşma noktası olan "7. Coffex İstanbul" fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlamış bulunuyor. Bu yıl "sürdürülebilirlik, eğitim ve deneyim" teması ön plana çıkıyor; kahve çekirdeklerinden kavurma ekipmanlarına, demleme ürünlerinden kakao, çay ve kahve makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi katılımcılara sunuluyor.

Hindistan, Fuarda Farklılık Yaratıyor

Fuara odak ülke olarak seçilen Hindistan'in açılış konuşmasını Hindistan Coffee Board Başkanı Dr. Ramya Mohan gerçekleştirdi. Dr. Mohan, kahve sektöründeki hızlı büyümeye dikkat çekti.

Coffex İstanbul kurucusu Niyazi Coşkunsoy, fuarda kahveye dair her şeyin bulunabileceğini belirterek, "Her geçen gün kahve endüstrisi tüketimle beraber büyüyor. Artık otomatik kahve makineleri evlerimize girmeye başladı" dedi. Coşkunsoy, Kovid-19 sonrası kahve tüketimindeki artışa dikkat çekerek, bu durumun ekipman ve kahve çeşitlerindeki genişlemeyi teşvik ettiğini ifade etti.

Önemli İsimlerden Katılımlar ve Etkinlikler

Fuara 100'den fazla firma katılıyor. Bu durum, katılımcıların kahve kavurma makineleri, otomatik kahve makineleri ve dünya kahvelerini inceleme fırsatı bulmasını sağlıyor. Gaggia Milano Türkiye CEO'su Serhan Göçer, fuarın önemine vurgu yaparak, "Yeni neslin kahveye olan ilgisi arttıkça bu sektör ciddi bir potansiyelle büyümekte" ifadelerini kullandı.

Barista İslam Solun ise Uganda kahvesini tanıtarak, "Uganda'nın 'robusta' türündeki kahvesinin kaliteli olduğunu düşünüyorum. Bu kalitenin Türkiye pazarında daha fazla yer alması gerekli" dedi.

Coffex İstanbul 2025 İle Pazar Genişleyecek

Coffex İstanbul 2025'te, The Roaster Community workshop alanı 3 gün boyunca 3 farklı yarışmaya ev sahipliği yapacak. Ayrıca "Kahve Sektöründe Kadın Olmak", "Kahvede Sürdürülebilirlik" ve "Geri Dönüşüm Süreçleri" başlıklı seminerler düzenlenecek.

Fuarın son günü 11 Mayıs’ta Anneler Günü'ne özel etkinlikler de yer alacak. Katılımcılar; sektörün tanınan isimlerinin katıldığı paneller, söyleşiler ve atölyelerle zengin bir deneyim yaşayacaklar.

Kahve tutkunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiren "7. Coffex İstanbul" fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.

Kahve tutkunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getiren "7. Coffex İstanbul" fuarı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı.