Çolakbayrakdar: 2026'da Yeni Kütüphaneler ve Sosyal Tesis Müjdesi

Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi ziyaretinde 10 binin üzerindeki kitaptan ve 2026'de yeni kütüphaneler ile sosyal tesis müjdesinden söz etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:26
Sinan Kütüphanesi Yenişehir'de gençlerle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde hizmete başlayan Sinan Kütüphanesini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Modern tasarımı ve her yaş grubuna yönelik düzenlemeleriyle dikkat çeken kütüphanede, şu anda raflarda yerini alan 10 binin üzerinde kitap ile şehrin kültür ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Çolakbayrakdar ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, belediyecilik anlayışlarının yalnızca altyapı çalışmalarıyla sınırlı olmadığını vurguladı ve kütüphanenin gençler, çocuklar ve yetişkinler için önemli bir merkez olacağını söyledi. Sözlerinin bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hemşehrilerim, Yenişehir Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz, kitaplarla dolu Sinan Kütüphanesinde şu an itibarıyla 10 binin üzerinde kitap raflardaki yerini almıştır. Zaman içerisinde yeni kitaplarla bu sayı daha da artacaktır. Kitap dostlarımızla birlikte burası; gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin kitapla buluşacağı önemli bir merkez hâline gelecektir."

Çolakbayrakdar, kütüphanede ayrıca çocuklara özel bir bölüm bulunduğunu belirterek, kültür, sanat ve spor alanlarında yapılan yatırımların fiziksel ve ruhsal gelişime katkı sağladığını ifade etti. Başkan sözlerini, "Elbette bununla yetinmeyeceğiz. Yeni kütüphaneler, yeni sosyal tesisler ve 2026 yılında hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla Kayseri’mizi buluşturacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum" şeklinde sürdürdü.

Ziyareti değerlendiren Çolakbayrakdar, Kayseri'de sosyal yaşamı zenginleştiren yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı ve Sinan Kütüphanesi'nin şehre hayırlı olmasını diledi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

