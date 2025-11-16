Çolakbayrakdar: Vergiler Geleceğimizin Teminatıdır — Kocasinan'da 1 Aralık Hatırlatması

Kocasinan Belediyesi'nden vergi hatırlatması: 1 Aralık'a dek ödeme kolaylıkları

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: "Vergiler, geleceğimizin teminatıdır"

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli imkânlar sunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergi ödeme konusunda duyarlılık gösteren ilçe sakinlerine teşekkür ederek, vergilerin hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Vatandaşlara hızlı ve pratik çözümler sunduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, sunulan kolaylıkları e-belediye uygulamaları, internet üzerinden ödeme, posta çeki ve kredi kartına taksit imkânı olarak sıraladı. "İnternet aracılığıyla yapılan vergi ödemeleri hem vatandaşlarımıza hem de belediyemize büyük rahatlık getiriyor," dedi.

Ödenen her kaynağın yeniden Kocasinanlı hemşerilere daha kaliteli hizmet olarak döndüğünü ifade eden Başkan, yapılan vergi ödemelerinin yalnızca Kocasinan'ın değil, ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağladığını belirtti. "Vergiler, geleceğimizin teminatıdır".

Açıklamasını, "Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime şimdiden teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

KOCASİNAN BELEDİYESİ; EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK VE İLAN-REKLAM VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİNİN 1 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERECEK OLMASI NEDENİYLE VATANDAŞLARIN İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK ADINA ÇEŞİTLİ İMKÂNLAR SUNUYOR.