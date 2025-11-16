Çolakbayrakdar: Vergiler Geleceğimizin Teminatıdır — Kocasinan'da 1 Aralık Hatırlatması

Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık'ta sona ereceğini hatırlatarak ödeme kolaylıkları sundu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:52
Kocasinan Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatarak vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli imkânlar sunuyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergi ödeme konusunda duyarlılık gösteren ilçe sakinlerine teşekkür ederek, vergilerin hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Vatandaşlara hızlı ve pratik çözümler sunduklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, sunulan kolaylıkları e-belediye uygulamaları, internet üzerinden ödeme, posta çeki ve kredi kartına taksit imkânı olarak sıraladı. "İnternet aracılığıyla yapılan vergi ödemeleri hem vatandaşlarımıza hem de belediyemize büyük rahatlık getiriyor," dedi.

Ödenen her kaynağın yeniden Kocasinanlı hemşerilere daha kaliteli hizmet olarak döndüğünü ifade eden Başkan, yapılan vergi ödemelerinin yalnızca Kocasinan'ın değil, ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağladığını belirtti. "Vergiler, geleceğimizin teminatıdır".

Açıklamasını, "Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime şimdiden teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

