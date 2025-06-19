Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadelede Rio Sinerjisi Protokolü İmzalandı

Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadelede Yeni Bir Adım

Çölleşme ve kuraklıkla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Rio Sinerjisi Protokolü" imzalandı. Bu önemli adımla birlikte, küresel çabalar ulusal düzeyde daha etkili ve eş güdümlü hale getirilecektir.

Ortak Stratejiler Geliştirilecek

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni protokolle birlikte iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi bozulması konularında ortak stratejiler geliştirilecek.

Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri

Protokol kapsamındaki çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Eğitim programları ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek, ayrıca ulusal ve uluslararası raporlama süreçlerinde işbirliği sağlanacak.

Ortak Projeler Hayata Geçirilecek

Rio Sinerjisi Protokolü sayesinde, çeşitli alanlarda ortak projeler ve çalışmalar hazırlanarak, çölleşme ve kuraklıkla mücadelede etkili sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Bu işbirliği, ülke genelinde doğa koruma ve iklim değişikliği konularında önemli bir katkı sağlayacaktır.

Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede küresel çabaları ulusal ölçekte daha etkili ve eş güdümlü hale getirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Rio Sinerjisi Protokolü" imzalandı. Protokole Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat (sağda) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank imza attı.

Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede küresel çabaları ulusal ölçekte daha etkili ve eş güdümlü hale getirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Rio Sinerjisi Protokolü" imzalandı. Protokole Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat (sağda) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank imza attı.