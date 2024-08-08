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Çolpan İlhan 88. Doğum Gününde Mezarı Başında Anıldı

Çolpan İlhan, 88. doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:52
Çolpan İlhan 88. Doğum Gününde Mezarı Başında Anıldı

Çolpan İlhan, 88. Doğum Gününde Anıldı

Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan, 88. doğum gününde hayranları ve ailesi tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı. Törende, sanatçının oğlu Kerem Alışık ve torunu Sadri Alışık ile birlikte birçok yakın dostu ve sevenleri bir araya geldi.

Kerem Alışık'ın Duygusal Konuşması

Kerem Alışık, annesinin doğum günü ile ilgili yaptığı duygusal konuşmasında, "Eğer hayatta olsaydı, bugün 88 yaşında olacaktı. Sanatın ve hayatın ortasına beyaz güller bıraktı. Bütün çöplerden, çamurlardan arındırdığı yuvasını yaşamının üzerine kurdu. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbime. Kendi gökyüzümde uçmayı ve kendi denizimde özgür kalmayı öğretti bana. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, güvenmeyi ve sevmeyi anlattı." dedi.

Unutulmayan Bir İsim

İlhan'ın vefatının üzerinden 20 yıl geçtiğine dikkat çeken Alışık, "Zaman çabuk geçiyor ve insanlara alışmayı kazandırıyor ama unutmayı asla. Zira benim bir geçmişim var, bir de hiç geçmemişim. Onu çok özlüyorum ve arıyorum. Annen yoksa, ne kadar tam isen o kadar eksiliyorsun. Çünkü annen yok, kimsen yok." şeklinde sözlerini tamamladı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu...

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık (sol-3) ve torunu Sadri Alışık(sağ-3) ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu...

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık (sol-3) ve torunu Sadri Alışık(sağ-3) ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu...

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık (sol-3) ve torunu Sadri Alışık(sağ-3) ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu...

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 88. doğum gününde kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, sanatçının oğlu Kerem Alışık (sol-3) ve torunu Sadri Alışık(sağ-3) ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri katıldı.

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