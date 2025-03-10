Columbia Üniversitesi'nde Filistinli Öğrenci Tutuklandı

Columbia Üniversitesi'nde İsrail karşıtı protestolar öncüsü Filistinli öğrenci tutuklandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yaptırım sözü verdi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 05:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 05:48
Columbia Üniversitesi'nde Filistinli Öğrenci Tutuklandı

Columbia Üniversitesi'nde Filistinli Öğrenci Mahmud Halil Tutuklandı

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde protestolara liderlik eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil, tutuklandı. Associated Press'in aktardığı bilgilere göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, Halil'i üniversitede geçen yıl düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerdeki rolü nedeniyle gözaltına aldı.

Tutuklama Detayları

Halil'in avukatı Amy Greer, yaptığı açıklamada, Halil'in Manhattan kampüsü yakınlarında bir üniversite binasındaki dairesinde tutuklandığını doğruladı. Greer, tutuklama sırasında Halil'in öğrenci vizesinin iptal edilmesi ile ilgili bir ABD Dışişleri Bakanlığı talimatının uygulandığını belirtildiğini aktardı.

Greer ayrıca, Halil'in Amerikan vatandaşı olan hamile karısının tutuklanmakla tehdit edildiğini ifade etti. New Jersey'deki bir göçmen tutukevi tesisine nakledilen Halil'in, kaybolduğunu ve Louisiana'ya kadar uzağa transfer edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Rubio'dan Sert Mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2024 ilkbaharında Üniversite kampüslerinde düzenlenen protestolara katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözünü hatırlatıyor.

Halil'in tutuklanması, ABD'deki Filistin yanlısı hareketler üzerindeki artan gerginliği gösteriyor. Greer, müvekkilinin gözaltına alınma sebebine dair daha fazla bilgi edinemediklerini belirtti.

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