Columbia Üniversitesi'nde Öğrenci Protestoları Başlarken Güvenlik Önlemleri Arttı

Columbia Üniversitesi'nde Güvenlik Önlemleri Artıyor

ABD’nin ünlü eğitim kurumu Columbia Üniversitesi, 2024-2025 eğitim yılının başlangıcında, öğrenci protestoları ve güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor.

Kimlik Kontrolü Kuşakları Oluştu

Dönemin ikinci gününde, öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluşturdu. Çevredeki güvenlik personelinin sayısı, hem öğrenciler hem de ziyaretçiler arasında gözle görülür bir endişe yarattı.

Filistin Destekçileri Protestolarını Sürdürüyor

Okul girişinde, Filistin’e destek amacıyla masa açan ve boyunlarında kefiye takan öğrenciler, üniversite yönetiminin baskılarına rağmen eylemlerine devam edeceklerini ifade etti. Iam Clay, ilahiyat alanında yüksek lisans öğrencisi olarak, "Columbia’nın daha önce uyguladığı baskı taktikleri bu dönem de devam edecek" dedi.

Seslerini Duyurmakta Israrcılar

Bir diğer Filistin destekçisi olan Tonika, Gazze'deki saldırılar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hiçbir polis gücü sesimizi susturamaz." şeklinde konuştu. Kampüslerinde artan güvenlik önlemlerinin, protestoları kontrol etme amacı taşıdığını belirtti.

Geçmiş Protestolar ve Son Gelişmeler

Columbia Üniversitesi'nde daha önce düzenlenen protestolar, geçen yıl 16 Nisan'da başlamış, eğitim kurumu yönetimiyle yapılan müzakerelerin başarısız olması sonucunda öğrenciler eylemlerini şiddetyle sürdürmüştür.

Bu eylemler, başka üniversitelere de sıçrayarak, ABD genelinde benzer gösterilere sebep olmuştur. Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin destekli gösterilerden sonra, toplamda 50'den fazla üniversitede protestolar düzenlenmiş ve 3.100'den fazla kişi gözaltına alınmıştır.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.

ABD'deki üniversitelerde İsrail'i protesto ve Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi, yeni eğitim dönemine yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Dönemin ikinci gününde öğrenciler kampüse giriş kapılarında kimlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştururken, çevrede bulunan güvenlik personelinin çokluğu da dikkati çekti.