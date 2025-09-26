Comey'nin Damadı Troy Edwards, Federal Savcılıktan İstifa Etti

Troy Edwards, 2016 başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmada adı geçen eski FBI Direktörü James Comey ile bağlantısı sonrasında görevinden istifa etti. Edwards, Virginia Doğu Bölgesi için atanan yeni başsavcı Lindsey Halligan'a tek cümlelik bir mektup göndererek kararını bildirdi.

İstifa ve görev tanımı

Edwards, ABD Savcı Yardımcısı olarak görev yaptığı ofiste, Pentagon ve CIA dahil ülkenin en kritik casusluk davalarından bazılarını ele alan birimin Ulusal Güvenlik Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Mektubunda, 'Anayasa ve ülkeye olan yeminimi yerine getirmek için Adalet Bakanlığı'nın Virginia Doğu Bölgesi'ndeki ABD Savcı Yardımcısı görevimden derhal istifa ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Edwards, Stewart Rhodes liderliğindeki 'Oath Keepers' grubuna ilişkin davada ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla bağlantılı süreçlerde görev alan savcılar arasındaydı. Kayınpederi James Comey'nin suçlandığı davayı mahkeme salonunun ön sırasından izlemiş olması dikkat çekti.

Comey'nin ailesindeki gelişmeler

Öte yandan, James Comey'nin kızı Maurene Comey, Temmuz 2025'te New York Güney Bölgesi Savcılığı'ndaki avukatlık görevinden alınmıştı. Maurene Comey, işten çıkarılmasının siyasi gerekçelere dayandığını ve anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek hükümete karşı dava açtı.

James Comey hakkında hazırlanan iddianameler

Eski Başkan Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddialarını soruşturan eski FBI Direktörü James Comey hakkında iki ayrı suçtan iddianame hazırlandığını duyurmuştu. Trump, Comey için 'ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri' şeklinde sert ifadeler kullanarak, 'ülkeye karşı işlediği suçlar' için hesap verme zamanının geldiğini savundu ve 'Büyük Jüri bugün onu bazı yasa dışı ve usulsüz eylemlerinden dolayı iki ağır suçtan suçladı.' dedi.

Comey ise hakkındaki iddianameler sonrası 'masum' olduğunu belirtti ve Trump'a karşı durmanın bedelini bildiğini söyledi. Eski FBI Direktörü, kendisi hakkında 'Kongre'ye yalan beyanda bulunmak' ve 'Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemek' suçlamalarının yöneltildiğini ifade etti.