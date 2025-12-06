Adıyaman'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Olayın Ayrıntıları
Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi K-29 Konteyner Kent yakınlarında su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kısa sürede intikal eden ekipler, yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusunda kurtarma çalışması başlattı. Yapılan müdahale sonucunda kuyudaki keçi sağ salim olarak kuyudan çıkarıldı.
Sonuç
Keçi, kurtarma çalışmalarının ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
