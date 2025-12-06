Adıyaman'da Su Kuyusuna Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Olayın Ayrıntıları

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi K-29 Konteyner Kent yakınlarında su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede intikal eden ekipler, yaklaşık 7 metre derinliğindeki su kuyusunda kurtarma çalışması başlattı. Yapılan müdahale sonucunda kuyudaki keçi sağ salim olarak kuyudan çıkarıldı.

Sonuç

Keçi, kurtarma çalışmalarının ardından ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

