Contemporary Istanbul 20. Yılında 579 Sanatçı ve 931 Eserle Açıldı

Contemporary Istanbul 20. edisyonu sanatseverlerle buluştu

Bugün ön izlemesi başlayan fuar, Tersane Istanbul'da ziyarete açıldı ve 16 ülkeden katılan galerilerle sanatseverleri ağırlıyor. Etkinlikte toplam 579 sanatçının 931 eseri izleyiciyle buluşuyor. Fuarın ana sponsoru Akbank, ortak partneri ise Tersane Istanbul.

Açılış ve katılımcılar

Açılış törenine uluslararası müze ve sanat kurumu direktörleri, koleksiyonerler, katılımcı galerilerin kurucuları, Contemporary Istanbul danışma üst kurulu üyeleri, başkonsolos ve büyükelçiler ile sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli açılışta şunları söyledi: "Tam 21 yıl önce İstanbul'da uluslararası bir sanat fuarı kurmayı hayal ettiğimde, Art Basel'i ziyaret etmiştim. O zamanlar dünyada sadece 20 sanat fuarı vardı. Bugün ise 300'den fazla. İstanbul'u (sanat alanında) çok yönlü uluslararası bir başkent haline dönüştürmede en canlı ve üretken zemin bugün 20. yaşını kutlamanın gururunu yaşadığımız Contemporary Istanbul oldu."

Güreli ayrıca fuarın sınırlarının ötesine geçtiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "İstanbul, farklı ve uluslararası bir şehir olarak konumunu pekiştiren sürekli, canlı ve üretken bir kültürel platform haline geldi. Koleksiyonerler, sanatçılar, galeriler ve sanat öğrencilerini bir araya getirerek sanat piyasasının gelişmesine katkı sağladı. Öncelikle kültürler, fikirler ve insanlar arasında bir köprü olmasından gurur duyuyorum. Bugün dünyanın dört bir yanında demokrasiler zorluklarla karşı karşıya. Çatışmalar insanlara büyük acılar yaşatıyor ve insani değerlere olan inancımızı kaybettiriyor. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması hepimizin ortak isteğidir."

Ana sponsorun mesajı

Akbank ana sponsorluğunda fuara destek veren banka yönetimi de etkinlikte söz aldı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı şunları belirtti: "İstanbul, her geçen gün çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan bir buluşma noktası haline geliyor. 20 yıldır Contemporary Istanbul'un ana partneri olan Akbank da bu yolculuğun tam kalbinde yer alıyor. Desteğimizle farklı kültürleri ve perspektifleri İstanbul'da buluşturarak sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü görünür kılıyoruz. Sanata yaptığımız bu yatırımla, şehrin yaratıcı enerjisine, kültürel mirasına ve geleceğine katkıda bulunuyoruz. Contemporary Istanbul'un 20. yılında da ezberleri bozan eserlerle sanatseverlere ilham vermeye ve çağdaş sanatın yönünü belirlemeye devam edeceğine inanıyoruz."

Programdan öne çıkanlar

Açılış töreninde Tersane Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince konuşma yaptı. İtalyan sanatçı Michela Pelusio, "SpaceTime Helix" adlı ışık ve ses gösterisini sundu. Gecede ayrıca Gaye Su Akyol konser verdi.

Fuar kapsamında Akbank Sanat standında, küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı Jannis Kounellis'in yağlı boya eserlerinden oluşan seçkinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Fuarın ortak partneri Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW Art Car Koleksiyonu'nun 50. yılı anısına, Alexander Calder'ın 1975 tarihli ilk Art Car'ı ile Julie Mehretu'nun en son art car çalışmasını Türkiye'de ilk kez birlikte sergiledi.

Tersane İstanbul, fuarın 20. yılına özel olarak Haliç'in tarihi dokusunu çağdaş sanatla buluşturan dört büyük ölçekli yerleştirmeye ev sahipliği yaptı. Arcangelo Sassolino, Pascale Marthine Tayou, Jorinde Voigt ve Summer Wheat'in eserleri Beymen G8-The Space ve Aliee İstanbul'da sergileniyor.

Ziyaret bilgileri ve ulaşım

Fuara özel olarak Karaköy, Kabataş, Beşiktaş ve Kadıköy iskeleleri'nden Tersane İstanbul'a ücretsiz tekne seferleri düzenleniyor. Fuar 28 Eylül'de sona erecek.

