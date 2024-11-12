COP29'da İklim Krizinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Tartışıldı

İklim Krizi ve Sağlık: COP29'da Öne Çıkan Görüşler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve düşünce kuruluşu The Lancet Countdown, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini ele aldı. Toplantı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Uzmanlar İklim Krizinin Sağlık Sorunlarına Dikkat Çekti

DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı Direktörü Dr. Maria Neira, toplantıda sağlığın iklim krizinde büyük bir önem taşıdığına vurgu yaparak, müzakerecilerin emisyonları düşürme gerekliliği hakkında düşünürken sağlığın da önemini unutmamaları gerektiğini belirtti. Neira, "İklim krizi bizi hasta ediyor. Çünkü ürettiğimiz gıdaları etkiliyor, içtiğimiz suları ve soluduğumuz havayı kirletiyor," dedi.

Solunum ve içme sularında meydana gelen kirliliğin, toplumların yerlerinden ayrılmasına ve aşırı hava olaylarının doğrudan insan sağlığını tehdit etmesine yol açtığını ifade eden Neira, "Sağlık söyleminin iklim müzakerelerinde yer edinmesi, insanların iklim krizini anlamasını sağlayacak ve mücadelede daha hızlı eylemler almamıza imkan verecek," şeklinde konuştu.

Çocuklar Daha Fazla Tehdit Altında

UNICEF Sağlıklı Çocuklar İçin Sağlıklı Ortamlar Küresel Programı Başkanı Abheet Solomon, iklim krizi karşısında çocukların daha savunmasız olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliğinin şiddetlendirdiği sıcaklıklar ve diğer çevresel etmenlerin, hamilelikten itibaren bebekler ve çocuklar üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirtti. Solomon, "Aşırı sıcak koşullar altında, annenin vücudu fetüs için sağlıklı sıcaklığı korumakta zorlanır ve bu durum erken doğum ve doğum kusurlarına yol açabilir," dedi.

Sonuç ve Beklentiler

The Lancet Countdown araştırmacısı Maria Walawender, iklim krizi ve insan sağlığı arasında 300’ü aşkın uzmanın uzmanlık alanlarını birleştirerek yapılan çalışmalarda gecikmiş iklim eyleminin insani maliyetleri ile karşı karşıya kalındığını vurguladı. Walawender, iklim krizinin insan sağlığı üzerindeki etkisinin giderek arttığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.