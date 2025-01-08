Copernicus'tan Küresel Isınma Uyarısı: Yeni Rekorlar Geliyor

Copernicus Uyarıyor: 2024'ten Sonra Yeni Isınma Rekorları Geliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sisteminin İklim Değişikliği Direktörü Carlo Buontempo, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını ve sonrasında yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağını açıkladı. Buontempo, tüm toplumun bu yeni iklim koşullarına uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

2024 Rekoru: 1,5 Derece Sıcaklık Artışı

Copernicus'un verilerine göre, 2024 için ortalama küresel sıcaklık artışı, Paris İklim Anlaşması çerçevesindeki 1,5 derece seviyesine ulaştı. Bu durumun doğal sistemleri kapsayan birçok alanda etkili olacağını belirten Buontempo, “Su döngüsünde ve tarımda değişiklikler görüyoruz, sağlığımız da olumsuz etkileniyor. Avrupa'da son 20 yılda ısıyla ilişkili ölüm oranı %30 arttı.” dedi.

Kesin Olan: Yeni Rekorlar Kaçınılmaz

Buontempo, 2025'in 2024 kadar sıcak olmayabileceğini, ancak genel eğilimin sıcaklıkların artışı yönünde olduğunu belirtti. “Yeni 'en sıcak ay' ve 'en sıcak yıl' rekorları görmek kaçınılmaz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, aşırı doğa olaylarının ne zaman ve nerede olacağını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak bu tür olayların olasılığının arttığını dile getirdi.

Hazırlıklı Olmak Zorundayız

Bir sonraki sıcak hava dalgasının geçmişte gördüğümüzden daha yoğun ve daha uzun olacağını söyleyen Buontempo, “Sıcaklık arttıkça, atmosferdeki su buharı da artar ve bu da aşırı hava olaylarını tetikler.” şeklinde konuştu.

Toplumun Tamamına Düşen Görev

İklim değişikliğiyle mücadele açısından alınması gereken bireysel tedbirleri sıralayan Buontempo, “Bu, evlerimizin yalıtımı, alışveriş alışkanlıklarımızdan tutun da seyahat tercihleri kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Herkesin bu değişim sürecinde üzerine düşeni yapması gerekiyor.” dedi. 2023'te kayıtlardaki en sıcak yıllara ilişkin yaptığı uyarıların ardından, 2024 için de benzer bir tablo çizmekte.”