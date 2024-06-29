Çöplüğe dönüştü: Antalya'nın ünlü sahili kirlilikle boğuşuyor!

Antalya'nın serinlemek isteyenler için popüler adreslerinden biri olan Konyaaltı Sahili, yaz aylarında gelen on binlerce turistin akınına uğruyor. Ancak son zamanlarda sahil, ciddi bir çevre kirliliği sorunuyla karşı karşıya. Söndürüldükten sonra çakıl taşları arasına gizlenen izmaritler, kuru yemiş kabukları ve diğer atıklar sahilin doğal güzelliğini gölgede bırakıyor.





Kimyasalların Denize ve Çevreye Zararı Ciddi

Konyaaltı Sahili'nde yapılan incelemelerde, metrekare başına 100-150 arasında izmarite rastlandığı belirtiliyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun uyarısına göre, bu izmaritlerin deniz ve çevre sağlığı üzerinde ciddi zararları bulunuyor. Özellikle sigara izmaritlerinin parçalanarak mikroplastik kirliliğine yol açtığı ve içerdikleri kimyasalların denize zarar verdiği vurgulanıyor.