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Cori Bush'tan AIPAC'e Sert Mesaj: 'Krallığınızı Yıkmaya Geliyorum'

Cori Bush, kaybettiği ön seçim sonrası AIPAC'e sert eleştiriler yöneltti ve riyasetini sona erdireceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:31
Cori Bush'tan AIPAC'e Sert Mesaj: 'Krallığınızı Yıkmaya Geliyorum'

Cori Bush'un Dikkat Çeken Açıklaması

ABD'nin Missouri eyaletinden Demokrat Parti Temsilcisi Cori Bush, ön seçimdeki başarısızlığının ardından AIPAC (Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi) lobisini açıkça hedef aldı. Seçimi kaybettiği Wesley Bell'in AIPAC'le olan bağlantıları üzerine yapılan eleştirilere ve bağışların etkisine dikkat çekti.

Seçim Sonrası Yorumlar

Bush, kazanan rakibinin elde ettiği başarıda, AIPAC’in sağladığı finansmanın önemli bir rol oynadığını vurguladı. "Bu yalnızca bazı iplerin kopmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda benim için yeni bir başlangıcın habercisi olacak." diyerek, daha cesur adımlar atacağını belirtti.

Bush'un Radikal Dönüşümü ve AIPAC'e Mesajı

"Beni bağlayan pek çok şey var. Ancak işime ne kadar değer verirsem vereyim, bu süreç beni radikalleştiriyor ve şimdi onlara farklı bir Cori göstereceğim." diyen Bush, AIPAC için "Krallığınızı yıkmaya geliyorum." ifadesini kullandı.

Diğer Temsilcilerle İşbirliği

Bush, Michigan Temsilcisi Rashida Tlaib ve diğer Demokrat temsilciler ile birlikte kalıcı bir ateşkes talep etmiş, Biden yönetimine de barışçıl bir çözüm için harekete geçme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma sırasında oturumda yer almadığı için de dikkat çekmişti.

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